Έξι μήνες μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, τα πρώτα χαρακτηριστικά ενός νέου μοντέλου ασφαλείας στον Κόλπο είναι πλέον εμφανή.

Έξι μήνες μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, ο Περσικός Κόλπος φαίνεται να εισέρχεται σε μια νέα εποχή ασφάλειας. Η αμερικανική παρουσία παραμένει ο σημαντικότερος πυλώνας της περιφερειακής άμυνας, όμως τα κράτη της περιοχής δείχνουν πλέον αποφασισμένα να μην εξαρτώνται αποκλειστικά από αυτήν.

Στη θέση ενός ενιαίου συστήματος ασφάλειας διαμορφώνεται σταδιακά ένα πιο σύνθετο δίκτυο συνεργασιών, όπως αναφέρει σε ανάλυσή του το aljazeera. Συμμαχίες μεταξύ των κρατών του Κόλπου, νέες συμφωνίες με την Τουρκία και το Πακιστάν, στενότερες στρατιωτικές σχέσεις με ευρωπαϊκές χώρες και ενισχυμένη επιχειρησιακή συνεργασία δημιουργούν μια πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική, στην οποία διαφορετικοί εταίροι μπορούν να αναλάβουν διαφορετικούς ρόλους.

Η εξέλιξη αυτή επιταχύνθηκε μετά την πυραυλική επίθεση του Ιράν τον Ιούνιο του 2025 στην αεροπορική βάση Al Udeid στο Κατάρ, μια εγκατάσταση ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας για την αμερικανική παρουσία στην περιοχή.

Οι ΗΠΑ παραμένουν, αλλά δεν αρκούν από μόνες τους

Η νέα πραγματικότητα δεν σημαίνει ότι ο Κόλπος εγκαταλείπει την αμερικανική ομπρέλα ασφαλείας. Το αντίθετο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να θεωρούνται ο σημαντικότερος στρατηγικός εταίρος των κρατών του Κόλπου και αναμένεται να διατηρήσουν κεντρικό ρόλο τα επόμενα χρόνια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Αυτό που αλλάζει είναι η αντίληψη ότι η αμερικανική παρουσία μπορεί από μόνη της να αντιμετωπίσει κάθε πιθανή απειλή.

Ο πόλεμος έδειξε ότι οι κίνδυνοι είναι πλέον πολλαπλοί: βαλλιστικοί πύραυλοι, drones, θαλάσσιες απειλές, ηλεκτρονικός πόλεμος και επιθέσεις εναντίον κρίσιμων υποδομών απαιτούν διαφορετικές δυνατότητες και διαφορετικούς τρόπους αντίδρασης.

Έτσι, τα κράτη του Κόλπου επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα οικοσύστημα ασφαλείας που να συμπληρώνει την αμερικανική παρουσία, αντί να την αντικαθιστά.

Η συμφωνία Μέκκας και ο νέος άξονας Σαουδικής Αραβίας – Τουρκίας – Πακιστάν

Ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αυτής της νέας πραγματικότητας είναι η Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν.

Η συμφωνία προβλέπει ότι ένοπλη επίθεση εναντίον ενός από τα μέλη θα αντιμετωπίζεται ως επίθεση εναντίον όλων, διατύπωση που αναπόφευκτα παραπέμπει στο περίφημο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη συμφωνία δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως προσπάθεια δημιουργίας ενός «ΝΑΤΟ της Μέσης Ανατολής».

Η αρχή της συλλογικής άμυνας δεν είναι άλλωστε καινούργια για τον Κόλπο. Το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) διαθέτει ήδη αντίστοιχη συμφωνία, σύμφωνα με την οποία επίθεση εναντίον ενός κράτους-μέλους θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.

Η διαφορά είναι ότι η συμφωνία της Μέκκας επεκτείνει αυτή τη λογική πέρα από τα όρια του GCC, συνδέοντας τη Σαουδική Αραβία με δύο ισχυρούς περιφερειακούς εταίρους, την Τουρκία και το Πακιστάν.

Όχι μία μεγάλη συμμαχία, αλλά ένα δίκτυο συνεργασιών

Η Μέση Ανατολή δύσκολα μπορεί να λειτουργήσει με βάση ένα ενιαίο μοντέλο τύπου ΝΑΤΟ.

Οι χώρες της περιοχής δεν αντιμετωπίζουν όλες τις απειλές με τον ίδιο τρόπο, ενώ παράλληλα έχουν διαφορετικές σχέσεις και αντιλήψεις για την ασφάλεια. Μια χώρα μπορεί να θεωρεί έναν συγκεκριμένο κρατικό ή μη κρατικό παράγοντα άμεση απειλή, ενώ μια άλλη να διατηρεί εντελώς διαφορετική στάση.

Για τον λόγο αυτό, το μοντέλο που φαίνεται να διαμορφώνεται είναι περισσότερο ένα σύστημα επικαλυπτόμενων συνεργασιών.

Διαφορετικά κράτη θα συνεργάζονται σε διαφορετικά μέτωπα, ανάλογα με την απειλή και τις διαθέσιμες δυνατότητες.

Σε μια θαλάσσια κρίση, για παράδειγμα, μεγαλύτερο επιχειρησιακό βάρος μπορεί να αναλάβει ο εταίρος με την ισχυρότερη ναυτική παρουσία. Σε μια κρίση αεράμυνας, τον πρωταγωνιστικό ρόλο μπορεί να αναλάβει εκείνος που διαθέτει τα πιο εξελιγμένα σχετικά συστήματα.

Η πολιτική ηγεσία και η επιχειρησιακή ηγεσία δεν είναι επομένως απαραίτητο να ταυτίζονται.

Η διαλειτουργικότητα γίνεται το μεγάλο στοίχημα

Το κρίσιμο ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο ποιος είναι σύμμαχος ποιου, αλλά αν οι διαφορετικοί στρατοί μπορούν πραγματικά να επιχειρήσουν μαζί.

Μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο; Μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά μεταξύ τους; Υπάρχουν κοινά πρωτόκολλα; Είναι ξεκάθαρο ποιος παίρνει αποφάσεις και ποιος αναλαμβάνει δράση σε μια κρίση;

Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την αξιοπιστία των νέων συμφωνιών.

Η στρατιωτική υποστήριξη δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλοι οι εταίροι θα πρέπει να αντιδράσουν με τον ίδιο τρόπο. Μπορεί να αφορά ανταλλαγή πληροφοριών, αεράμυνα, υλικοτεχνική υποστήριξη, προστασία θαλάσσιων οδών ή, σε περίπτωση μεγάλης κρίσης, άμεση στρατιωτική επέμβαση.

Όσο πιο συγκεκριμένες είναι οι διαδικασίες πριν από μια κρίση, τόσο πιο αξιόπιστη γίνεται μια συμμαχική δέσμευση όταν η κρίση ξεσπάσει.

Κατάρ – Βρετανία: Ένα μοντέλο βαθύτερης στρατιωτικής συνεργασίας

Υπάρχουν ήδη παραδείγματα αυτής της λογικής.

Η στρατιωτική σχέση Κατάρ και Βρετανίας έχει εξελιχθεί πολύ πέρα από το κλασικό μοντέλο αγοραστή και πωλητή οπλικών συστημάτων.

Βρετανικό και καταριανό προσωπικό εκπαιδεύεται και επιχειρεί μαζί με αεροσκάφη Typhoon στο πλαίσιο κοινής μοίρας, ενώ Κατάρ και Τουρκία έχουν αναπτύξει συνδυασμένη στρατιωτική δομή διοίκησης.

Οι συγκεκριμένες συνεργασίες υπήρχαν ήδη πριν από τον σημερινό πόλεμο, όμως η σύγκρουση αποτέλεσε πραγματική δοκιμασία.

Τον Μάρτιο, ένα Typhoon της RAF που επιχειρούσε στο πλαίσιο της κοινής μοίρας κατέρριψε ιρανικό drone επίθεσης που κατευθυνόταν προς το Κατάρ.

Το παράδειγμα δείχνει ότι η βαθύτερη στρατιωτική ολοκλήρωση δεν απαιτεί απαραίτητα μια μεγάλη πολυμερή συνθήκη. Μπορεί να ξεκινήσει από δύο στρατούς που εκπαιδεύονται μαζί, αποκτούν κοινές διαδικασίες και μαθαίνουν να λειτουργούν ως ενιαία επιχειρησιακή δύναμη.

Η Ευρώπη διεκδικεί μεγαλύτερο ρόλο

Παράλληλα, αυξάνεται η δυνατότητα των ευρωπαϊκών κρατών να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο στην ασφάλεια του Κόλπου.

Η Βρετανία, η Γαλλία και άλλοι ευρωπαϊκοί εταίροι μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τις ΗΠΑ, δημιουργώντας ένα ευρύτερο δίκτυο στρατιωτικών δυνατοτήτων.

Οι ανάγκες των ευρωπαϊκών και των κρατών του Κόλπου παρουσιάζουν πλέον σημαντικές συγκλίσεις. Πύραυλοι, drones, ηλεκτρονικός πόλεμος, θαλάσσια ασφάλεια και προστασία κρίσιμων υποδομών αποτελούν κοινές επιχειρησιακές προκλήσεις.

Γι' αυτό και το επόμενο στάδιο της συνεργασίας δεν αναμένεται να κριθεί τόσο από τον αριθμό των αμυντικών συμβολαίων που θα υπογραφούν, όσο από το αν οι στρατιωτικές δυνάμεις μπορούν να συνεργαστούν αποτελεσματικά όταν αυτό καταστεί αναγκαίο.

Αυτό σημαίνει περισσότερες κοινές ασκήσεις, ανταλλαγή και ενσωμάτωση προσωπικού, κοινό σχεδιασμό και μηχανισμούς που θα επιτρέπουν στις διμερείς συνεργασίες να συνδέονται με τις ευρύτερες δομές του GCC.

Η συμφωνία της Μέκκας περνά από τη θεωρία στην πράξη

Το ίδιο τεστ θα αντιμετωπίσει και η νέα συμφωνία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας έχει αναφέρει ότι οι τρεις χώρες σχεδιάζουν πολιτικό και στρατιωτικό συντονισμό, κοινές ασκήσεις, συνεργασία στην αεράμυνα και βαθύτερους δεσμούς στην αμυντική βιομηχανία.

Ωστόσο, η πραγματική σημασία της συμφωνίας θα φανεί στην πράξη.

Οι τρεις ένοπλες δυνάμεις θα πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να συντονίζουν την αεράμυνα, να υποστηρίζουν κοινές επιχειρήσεις και να αξιοποιούν τη συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία για την αντιμετώπιση πραγματικών στρατιωτικών αναγκών.

Μόνο τότε η πολιτική συμφωνία θα μετατραπεί σε πραγματική επιχειρησιακή ικανότητα.

Ο νέος χάρτης ασφαλείας του Κόλπου

Έξι μήνες μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, τα πρώτα χαρακτηριστικά ενός νέου μοντέλου ασφαλείας στον Κόλπο είναι πλέον εμφανή.

Δεν πρόκειται για μια ενιαία συμμαχία, ούτε για ένα σύστημα με έναν μοναδικό ηγέτη. Οι ΗΠΑ παραμένουν ο βασικός πυλώνας, αλλά γύρω από αυτή την αμερικανική παρουσία αναπτύσσονται νέες συνεργασίες.

Ο Κόλπος ενισχύει την εσωτερική του συνεργασία, η Σαουδική Αραβία δημιουργεί νέες στρατηγικές συνδέσεις με την Τουρκία και το Πακιστάν, ενώ ευρωπαϊκές χώρες εμβαθύνουν τις στρατιωτικές τους σχέσεις με τα κράτη της περιοχής.

Το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι η σύνδεση όλων αυτών των επιμέρους συνεργασιών.

Όταν εκτοξευθεί ο επόμενος πύραυλος, όταν ένα drone περάσει τα σύνορα ή όταν απειληθεί μια κρίσιμη θαλάσσια εμπορική οδός, θα πρέπει οι χώρες που σήμερα δηλώνουν εταίροι να μπορούν να αντιληφθούν τον κίνδυνο με τον ίδιο τρόπο, να λάβουν συντονισμένες αποφάσεις και να δράσουν αποτελεσματικά.

Αν αυτό καταστεί εφικτό, τότε η σημαντικότερη κληρονομιά του πολέμου δεν θα είναι μια ακόμη συνθήκη ή μια ακόμη συμμαχία.

Θα είναι η δημιουργία ενός πιο ευέλικτου, πολυεπίπεδου και διασυνδεδεμένου συστήματος ασφαλείας, προσαρμοσμένου στις πραγματικές απειλές που αντιμετωπίζει σήμερα ο Κόλπος.