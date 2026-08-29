Η πορεία των εξαγωγών τους επόμενους μήνες θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το κατά πόσο θα συνεχιστούν οι περιορισμοί στη ναυσιπλοΐα.

Παρά τους σοβαρούς περιορισμούς στις θαλάσσιες μεταφορές και την πίεση που ασκείται στις εξαγωγές του, το Ιράν υποστηρίζει ότι διαθέτει επαρκείς ποσότητες πετρελαίου προς πώληση ώστε να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τον κρατικό του προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, όπως αναφέρει το aljazeera, τα έσοδα από το πετρέλαιο κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του τρέχοντος έτους έχουν ήδη καλύψει το 99% του προβλεπόμενου στόχου που είχε τεθεί στον προϋπολογισμό.

Τα στοιχεία προέρχονται από το ιρανικό υπουργείο Πετρελαίου και παρουσιάζονται από την Τεχεράνη ως ένδειξη ότι οι περιορισμοί στη θαλάσσια διακίνηση δεν έχουν μέχρι στιγμής στερήσει από την κυβέρνηση τα απαραίτητα έσοδα για την κάλυψη των δημοσιονομικών της αναγκών.

Στα 7,5 δισ. δολάρια τα έσοδα από το πετρέλαιο

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το υπουργείο Πετρελαίου έχει μεταφέρει στην Κεντρική Τράπεζα του Ιράν περίπου 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από συναλλαγματικές πηγές που συνδέονται με το πετρέλαιο για τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους.

Το ποσό αυτό, σύμφωνα με το Fars, είναι διαθέσιμο στην Κεντρική Τράπεζα για την κάλυψη των συναλλαγματικών αναγκών της κυβέρνησης έως τον Ιανουάριο.

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Τα στοιχεία αυτά έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η δυνατότητα του Ιράν να εξάγει πετρέλαιο και να πραγματοποιεί τις σχετικές θαλάσσιες μεταφορές βρίσκεται υπό αυξημένη πίεση. Η κατάσταση γύρω από το Στενό του Ορμούζ έχει περιορίσει δραστικά τη ναυσιπλοΐα, ενώ οι αμερικανικές κυρώσεις και οι νέοι περιορισμοί στις ενεργειακές εξαγωγές επιβαρύνουν περαιτέρω την ιρανική οικονομία.

Ένα σημαντικό «μαξιλάρι» για την Τεχεράνη

Η μεταφορά των 7,5 δισ. δολαρίων στην Κεντρική Τράπεζα παρέχει στην κυβέρνηση ένα σημαντικό απόθεμα ξένου συναλλάγματος σε μια περίοδο κατά την οποία η πρόσβαση του Ιράν στις διεθνείς αγορές και στις θαλάσσιες οδούς παραμένει περιορισμένη.

Ωστόσο, τα στοιχεία αφορούν τις πωλήσεις και τα έσοδα των πρώτων τεσσάρων μηνών και δεν σημαίνουν ότι η Τεχεράνη έχει εξασφαλίσει αντίστοιχα επίπεδα εσόδων για το σύνολο του έτους. Η πορεία των εξαγωγών τους επόμενους μήνες θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το κατά πόσο θα συνεχιστούν οι περιορισμοί στη ναυσιπλοΐα, αλλά και από την ικανότητα του Ιράν να διοχετεύει το πετρέλαιό του στις διεθνείς αγορές.

Ήδη, μεταγενέστερα στοιχεία δείχνουν σημαντική υποχώρηση των ιρανικών φορτώσεων πετρελαίου, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για τη βιωσιμότητα των σημερινών επιπέδων εσόδων εάν οι περιορισμοί παραμείνουν σε ισχύ για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η Τεχεράνη, πάντως, επιχειρεί να στείλει το μήνυμα ότι διαθέτει ακόμη τις οικονομικές και ενεργειακές δυνατότητες για να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τις κρατικές της ανάγκες. Η επίτευξη του 99% του δημοσιονομικού στόχου από το πετρέλαιο μέσα στους πρώτους τέσσερις μήνες αποτελεί, σύμφωνα με τα ιρανικά στοιχεία, σημαντικό δείκτη ανθεκτικότητας της οικονομίας.