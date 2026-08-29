Μεγάλο το ελληνικό ενδιαφέρον για τις αναμετρήσεις.

Πλούσιο είναι για ακόμη μια φορά το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων του Σαββάτου 29/8, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στα παιχνίδια που έχουν ελληνικό ενδιαφέρον.

Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας

14:30 Premier League: Λίβερπουλ – Νότιγχαμ / Novasports Premier League

14:30 Championship: Μίντλεσμπρο – Γουέστ Μπρομ / COSMOTE SPORT 1 HD

16:30 Bundesliga: Κολωνία – Χόφενχαϊμ / Novasports 6HD

16:30 Bundesliga: Μάιντς – Πάντερμπορν / Novasports 5HD

16:30 Bundesliga: Έλβερσμπεργκ – Λεβερκούζεν / Novasports 4HD

16:30 Bundesliga: Λειψία – Γκλάντμπαχ / Novasports 3HD

16:30 Bundesliga: Ουνιόν Βερολίνου – ΆιντραχΤ Φρανκφούρτης / Novasports 2HD

17:00 Premier League: Μπόρνμουθ – Έβερτον / Novasports Premier League

17:00 Premier League: Κόβεντρι – Χαλ / Novasports Start

17:00 Championship: Κάρντιφ – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ / COSMOTE SPORT 1 HD

18:00 La Liga: Λεβάντε – Μπέτις / COSMOTE SPORT 7 HD

19:00 Cyprus League: ΑΕΚ Λάρνακας – ΑΠΟΕΛ / COSMOTE SPORT 6 HD

19:30 Premier League: Τότεναμ – Νιούκαστλ / Novasports Premier League

19:30 Bundesliga: Ντόρτμουντ – Αμβούργο / Novasports Prime

19:30 Stoiximan Super League: Βόλος – Ηρακλής / COSMOTE SPORT 9 HD

19:30 Serie A: Σασουόλο – Τορίνο / COSMOTE SPORT 3 HD

19:30 Serie A: Φιορεντίνα – Φροζινόνε / COSMOTE SPORT 1 HD

19:30 Serie A: Μόντσα – Ουντινέζε / COSMOTE SPORT 2 HD

19:45 Eredivisie: Άλκμααρ – Γκόου Αχέντ Ιγκλς / Novasports 2HD

20:00 La Liga: Σοσιεδάδ – Εσπανιόλ / COSMOTE SPORT 5 HD

20:00 Liga Portugal: Ακαντέμικο ντε Βισέου – Πόρτο / COSMOTE SPORT 4 HD

21:30 Bundesliga: Νυρεμβέργη – Αρμίνια Μπίλεφελντ / Novasports Start

21:30 Stoiximan Super League: Παναιτωλικός – Καλαμάτα / COSMOTE SPORT 8 HD

21:45 Serie A: Γιουβέντους – Πάρμα / COSMOTE SPORT 1 HD

22:30 La Liga: Σεβίλλη – Ατλέτικο / COSMOTE SPORT 7 HD