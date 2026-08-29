Πλούσιο είναι για ακόμη μια φορά το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων του Σαββάτου 29/8, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στα παιχνίδια που έχουν ελληνικό ενδιαφέρον.
Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας
14:30 Premier League: Λίβερπουλ – Νότιγχαμ / Novasports Premier League
14:30 Championship: Μίντλεσμπρο – Γουέστ Μπρομ / COSMOTE SPORT 1 HD
16:30 Bundesliga: Κολωνία – Χόφενχαϊμ / Novasports 6HD
16:30 Bundesliga: Μάιντς – Πάντερμπορν / Novasports 5HD
16:30 Bundesliga: Έλβερσμπεργκ – Λεβερκούζεν / Novasports 4HD
16:30 Bundesliga: Λειψία – Γκλάντμπαχ / Novasports 3HD
16:30 Bundesliga: Ουνιόν Βερολίνου – ΆιντραχΤ Φρανκφούρτης / Novasports 2HD
17:00 Premier League: Μπόρνμουθ – Έβερτον / Novasports Premier League
17:00 Premier League: Κόβεντρι – Χαλ / Novasports Start
17:00 Championship: Κάρντιφ – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ / COSMOTE SPORT 1 HD
18:00 La Liga: Λεβάντε – Μπέτις / COSMOTE SPORT 7 HD
19:00 Cyprus League: ΑΕΚ Λάρνακας – ΑΠΟΕΛ / COSMOTE SPORT 6 HD
19:30 Premier League: Τότεναμ – Νιούκαστλ / Novasports Premier League
19:30 Bundesliga: Ντόρτμουντ – Αμβούργο / Novasports Prime
19:30 Stoiximan Super League: Βόλος – Ηρακλής / COSMOTE SPORT 9 HD
19:30 Serie A: Σασουόλο – Τορίνο / COSMOTE SPORT 3 HD
19:30 Serie A: Φιορεντίνα – Φροζινόνε / COSMOTE SPORT 1 HD
19:30 Serie A: Μόντσα – Ουντινέζε / COSMOTE SPORT 2 HD
19:45 Eredivisie: Άλκμααρ – Γκόου Αχέντ Ιγκλς / Novasports 2HD
20:00 La Liga: Σοσιεδάδ – Εσπανιόλ / COSMOTE SPORT 5 HD
20:00 Liga Portugal: Ακαντέμικο ντε Βισέου – Πόρτο / COSMOTE SPORT 4 HD
21:30 Bundesliga: Νυρεμβέργη – Αρμίνια Μπίλεφελντ / Novasports Start
21:30 Stoiximan Super League: Παναιτωλικός – Καλαμάτα / COSMOTE SPORT 8 HD
21:45 Serie A: Γιουβέντους – Πάρμα / COSMOTE SPORT 1 HD
22:30 La Liga: Σεβίλλη – Ατλέτικο / COSMOTE SPORT 7 HD