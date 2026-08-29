Τα οφέλη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ από την οικονομική συμφωνία με τη Βενεζουέλα.

Το mega deal με την Βενεζούελα για τα πετρέλαια ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το Σάββατο 29/8, με το Καράκας να το επιβεβαιώνει από την πλευρά του. Σύμφωνα με αυτή την «ιστορική» πετρελαϊκή συμφωνία εκχωρείται στις ΗΠΑ ο πλειοψηφικός έλεγχος στην εκμετάλλευση επιβεβαιωμένων αποθεμάτων 65 και πλέον δισεκατομμυρίων βαρελιών αργού στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, τα οποία ανέρχονται σε μόλις πάνω από 300 δισεκατομμύρια βαρέλια, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ. Συγκριτικά, οι ΗΠΑ διαθέτουν λιγότερα από 50 δισεκατομμύρια βαρέλια.

Ωστόσο, η πετρελαϊκή βιομηχανία της χώρας υποφέρει εδώ και καιρό από υποεπένδυση, ετοιμόρροπες υποδομές και αυστηρές κυρώσεις. Και πολλές μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες — όπως η ConocoPhillips και η ExxonMobil — εγκατέλειψαν τη Βενεζουέλα όταν ο πρώην Πρόεδρος Ούγκο Τσάβες εθνικοποίησε τα περιουσιακά τους στοιχεία πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες, καθιστώντας τες επιφυλακτικές στο να δραστηριοποιηθούν στη χώρα. Η Chevron ήταν η μόνη μεγάλη αμερικανική εταιρεία που διατήρησε την παρουσία της στη Βενεζουέλα.

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Τον Ιανουάριο, αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις συνέλαβαν τον διάδοχο του Τσάβες, Νικολάς Μαδούρο, με αποτέλεσμα η πρώην Αντιπρόεδρος Ροντρίγκεζ να αναλάβει την εξουσία. Η Ροντρίγκεζ και η κυβέρνηση Τραμπ επιδίωξαν τη συνεργασία, μεταξύ άλλων και στον τομέα της ενέργειας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Έκτοτε, ο κ. Τραμπ έχει ενθαρρύνει τις αμερικανικές εταιρείες να επιστρέψουν στη Βενεζουέλα, συναντώντας στελέχη μεγάλων εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου για να τους παρουσιάσει τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της χώρας. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ χαλάρωσε τις κυρώσεις κατά της πετρελαϊκής βιομηχανίας της Βενεζουέλας, ενώ η Ροντρίγκεζ υπέγραψε νομοθεσία που επιτρέπει σε ιδιωτικές εταιρείες να διαχειρίζονται την εξόρυξη πετρελαίου.

Ορισμένες εταιρείες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, με την ανεξάρτητη Hunt Oil Company να φέρεται να υπέγραψε συμφωνία νωρίτερα αυτόν τον μήνα με την κρατική Petróleos de Venezuela, S.A.

{https://x.com/AJEnglish/status/2093556564573737154}

Άλλες εκφράζουν κάποιες επιφυλάξεις, επισημαίνοντας το ταραγμένο ιστορικό της πετρελαϊκής βιομηχανίας της Βενεζουέλας. Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο νωρίτερα φέτος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ExxonMobil, Ντάρεν Γουντς, δήλωσε ότι «υπάρχει μια ευκαιρία στη Βενεζουέλα», αλλά χαρακτήρισε τη χώρα «ανεπίδεκτη επενδύσεων» έως ότου γίνουν αλλαγές στο νομικό και οικονομικό σύστημά της. Σημείωσε ότι τα περιουσιακά στοιχεία της ExxonMobil στη Βενεζουέλα υπέστησαν δύο διαφορετικά κύματα εθνικοποίησης, τη δεκαετία του 1970 και τη δεκαετία του 2000.

«Μας έχουν κατασχέσει τα περιουσιακά στοιχεία εκεί δύο φορές», δήλωσε ο Γουντς τον Ιανουάριο, πριν η Βενεζουέλα ψηφίσει τις μεταρρυθμίσεις στην πετρελαϊκή της βιομηχανία. «Το να εισέλθουμε για τρίτη φορά θα απαιτούσε ορισμένες πολύ σημαντικές αλλαγές από αυτά που έχουμε δει ιστορικά εδώ και από την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή».

Τραμπ για τη συμφωνία με τη Βενεζουέλα: «Η μεγαλύτερη στην παγκόσμια ιστορία»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε μέσω Truth Social τη συμφωνία αυτή τη «μεγαλύτερη στην παγκόσμια ιστορία», διαβεβαιώνοντας πως «υπερδιπλασιάζει» --κατ’ αυτόν-- τα πετρελαϊκά αποθέματα των ΗΠΑ. Ανέφερε ακόμη ότι η συμφωνία κλείστηκε «σε στενή συνεργασία» με την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες και όμιλο «ιδιωτικών εταιρειών».

Το Καράκας επιβεβαίωσε πως υπέγραψε «ιστορική» πετρελαϊκή συμφωνία με την Ουάσιγκτον, με την κ. Ροδρίγκες να τονίζει πως «ευχαριστεί θερμά» τον αμερικανό ομόλογό της Ντόναλντ Τραμπ, με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω Telegram.

Σύμφωνα με την ίδια, η συμφωνία προβλέπει την «ανάπτυξη 17 στρατηγικών κοιτασμάτων», που περιέχουν δυνητικά ως και «65 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου», και θα έχει αποτέλεσμα «επένδυση 100 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων» στη χώρα και «φορολογικά έσοδα υψηλότερα από 209 δισεκατομμύρια για το κράτος».

«Για τον λαό της Βενεζουέλας, η συμφωνία αυτή θα προσελκύσει σχεδόν 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε ιδιωτικές επενδύσεις, θα υποστηρίξει χιλιάδες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας και θα ευνοήσει την ανοικοδόμηση της οικονομίας» της χώρας της Λατινικής Αμερικής, ανέφερε εξάλλου ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο μέσω X.

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα πετρελαίου στον πλανήτη -- υπολογίζεται πως ξεπερνούν τα 303 δισεκατομμύρια βαρέλια. Όμως η παραγωγή της παραμένει συγκριτικά περιορισμένη το τρέχον διάστημα.

Παράλληλα, τα αμερικανικά στρατηγικά αποθέματα («strategic petroleum reserve», SPR) έχουν υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 1982, κατά δεδομένα της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφόρησης για την ενέργεια (EIA).

Η Ουάσιγκτον δεσμεύτηκε να αποδεσμεύσει προοδευτικά 172 εκατομμύρια βαρέλια από τα 415 εκατ. που διέθετε στα SPR στα τέλη Φεβρουαρίου, προκειμένου να αμβλυνθούν τα προβλήματα εξαιτίας της διατάραξης του εφοδιασμού και της ανόδου των τιμών του πετρελαίου έπειτα από το ξέσπασμα του πολέμου σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή.