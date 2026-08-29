Τι αναφέρει η ανάρτηση του Αλέξανδρου Τσουβέλα.

Μια πολύ σημαντική στιγμή στην πορεία του ετοιμάζεται να ζήσει ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, καθώς η παράστασή του «Εξωγήινος: Η Επιστροφή», που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Σεπτεμβρίου 2026 στο Telekom Center Athens, είναι ήδη sold out.

Συνολικά 19.720 θεατές αναμένεται να βρεθούν στις εξέδρες και το παρκέ του χώρου για να παρακολουθήσουν από κοντά τον δημοφιλή κωμικό, σε μία από τις μεγαλύτερες στιγμές της μέχρι σήμερα διαδρομής του.

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή, οδηγώντας σε εξάντληση των διαθέσιμων εισιτηρίων και μετατρέποντας τη βραδιά της 12ης Σεπτεμβρίου σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για τον ίδιο.

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια τον κόσμο για τη μεγάλη ανταπόκριση, γράφοντας σε ανάρτησή του: «Θέλω να σας ευχαριστήσω απ’ την καρδιά μου για το γεγονός πως 19.720 άνθρωποι θα έρθετε σε μια παράσταση stand up comedy… Με τιμάτε και θα σας τιμήσω και εγώ… Ναι, είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για μένα και για αυτό που έχουμε χτίσει παρέα».

{https://www.instagram.com/p/DcjjEApxmmR/}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αλέξανδρος Τσουβέλας – «Εξωγήινος: Η Επιστροφή»

12 Σεπτεμβρίου 2026

Telekom Center Athens

Παραγωγή: Moonwalk Events