Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η Έλενα Χαραλαμπούδη επιστρέφουν από Σεπτέμβρη.

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η Έλενα Χαραλαμπούδη επιστρέφουν με τη νέα σεζόν της χιουμοριστικής σειράς «Τότε και Τώρα» στον ΣΚΑΙ.

Η εκπομπή, που ξεκίνησε από το διαδίκτυο και λίγο αργότερα πέρασε στην τηλεόραση, συνεχίζει και τη νέα τηλεοπτική σεζόν με νέες ιστορίες, ανατρεπτικό χιούμορ και εντυπωσιακά γραφικά.

Ήδη από το Μάρτιο του 2026 είχε γίνει γνωστό ότι ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η Έλενα Χαραλαμπούδη θα βρίσκονται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον τηλεοπτικό σταθμό του ΣΚΑΙ.

Μέχρι στιγμής ωστόσο, δεν έχει ανακοινωθεί η ακριβής ημερομηνία της πρεμιέρας.

Το πρώτο δείγμα από τη σεζόν πάντως, ήρθε μέσα από το πρώτο ξεκαρδιστικό τρέιλερ, και το βίντεο προϊδεάζει για όσα θα ακολουθήσουν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε αυτό, οι δύο πρωταγωνιστές ξεκινούν το ταξίδι τους από την εποχή των δεινοσαύρων και φτάνουν μέχρι τις νέες τεχνολογίες, το διάστημα και το σύμπαν, δίνοντας στους τηλεθεατές μία ξεκάθαρη υπόσχεση: Θα το κάνουν όπως οι ίδιοι ξέρουν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkxfj2o5wpqh?integrationId=40599y14juihe6ly}