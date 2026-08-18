Αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα της Νάνσυ Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου.

Μία νέα σελίδα στην κοινή τους επαγγελματική ζωή γυρίζουν η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, καθώς η νέα τους εκπομπή θα προβάλλεται μέσα από τον τηλεοπτικό σταθμό του ΣΚΑΙ.

Στις 31 Αυγούστου επιστρέφουν στη μικρή οθόνη μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΙ παρουσιάζοντας τη νέα τους εκπομπή με τίτλο «Studio στις 3».

Το τηλεοπτικό δίδυμο για περίπου πέντε χρόνια, είχε αναλάβει την εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, ωστόσο με τη νέα τηλεοπτική σεζόν μεταφέρονται, μαζί με όλη τους την ομάδα, στον σταθμό του Φαλήρου.

Με γνώμονα το χιούμορ και τον αυθορμητισμό τους, Ζαμπέτογλου και Αναγνωστόπουλος, ανακοίνωσαν το όνομα της εκπομπής, ενώ σήμερα Τρίτη 18 Αυγούστου, έγινε γνωστό ότι η πρεμιέρα του νέου τους προγράμματος θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 31 Αυγούστου, στις 15:00, στον ΣΚΑΙ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkruh870tnbl?integrationId=40599y14juihe6ly}