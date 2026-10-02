O Slash έρχεται στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού στις 18 Ιουλίου.

Ο Slash έρχεται για συναυλία στον Λυκαβηττό τον Ιούλιο του 2027, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας για το νέο άλμπουμ που ανακοίνωσαν μαζί με τον Myles Kennedy και τους Conspirators.



Oι Slash και Myles Kennedy θα εμφανιστούν ζωντανά στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού την Κυριακή 18 Ιουλίου 2027, όπως ανακοινώθηκε αρχικά στην επίσημα ιστοσελίδα του θρυλικού κιθαρίστα.



Πριν λίγη ώρα, το Ejekt Festival, που φέρνει στην Ελλάδα τον θρυλικό κιθαρίστα, ανακοίνωσε και τις φάσεις τις προπώλησης, η οποία ξεκινά την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου:

Artist Presale: Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στις 10:00

EJEKT Members Presale: Πέμπτη 8 Οκτωβρίου στις 10:00

Spotify Presale: Πέμπτη 8 Οκτωβρίου στις 12:00

General Sale: Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 10:00

Το νέο άλμπουμ του Slash με τον Myles Kennedy και τους Conspirators με τίτλο Flying Blind θα κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο, ενώ το πρώτο -ομώνυμο- single είναι ήδη διαθέσιμο.

H τελευταία φορά που είδαμε τον Slash στην Ελλάδα, ήταν στη μεγάλη συναυλία που έδωσαν οι Guns N' Roses τον Ιούλιο του 2023 στο Ολυμπιακό Στάδιο.