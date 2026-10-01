Οι πληροφορίες μέσα από την εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το πρωινό».

Το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, η Άννα Βίσση βρέθηκε στη μεγαλειώδη σκηνή που δημιουργήθηκε στο ΟΑΚΑ, όπου παραχώρησε μία μοναδική και άκρως εντυπωσιακή συναυλία.

Στο Ολυμπιακό Στάδιο, βρέθηκαν περισσότεροι από 90.000 θεατές, με την σπουδαία ερμηνεύτρια να παραχωρεί ένα μοναδικό υπερθέαμα.

Τις τελευταίες ώρες ωστόσο, έχει ανοίξει μία μεγάλη συζήτηση σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ο Νίκος Καρβέλας δεν έδωσε το «παρών» στη συναυλία του Σαββάτου.

Το πρωί της Πέμπτης 1η Οκτωβρίου, μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» και το σχετικό ρεπορτάζ, έγινε γνωστό ότι υπήρξε μία ένταση μεταξύ των δύο καλλιτεχνών.

Άννα Βίσση: Γιατί δεν πήγε ο Καρβέλας στο ΟΑΚΑ – Το ρεπορτάζ από το «Πρωινό»

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Γιώργος Λιάγκας μίλησε για την απουσία του Νίκου Καρβέλα από τη συναυλία της Βίσση το βράδυ του Σαββάτου, σημειώνοντας μεταξύ άλλων:

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«Έχουν ακουστεί πολλά. Ακούστε παιδιά. Εγώ ξέρω ότι σε όλες τις πρόβες που γίνονταν σε άλλο χώρο, οι πρόβες γίνονταν σε άλλο χώρο. Την τελευταία βδομάδα μπήκε η Άννα να κάνει πρόβες στο ΟΑΚΑ και πήγαιναν απ’ έξω influencer, ακούγανε και λέγανε ‘τώρα ακούμε την πρόβα της Άννας’. Λοιπόν, ο Καρβέλας τσαντίστηκε με κάτι που έγινε καλλιτεχνικά όταν η Άννα πήγε να κάνει πρόβες στο ΟΑΚΑ. Κάπου διαφώνησε εκεί καλλιτεχνικά και δεν πήγε».

Παράλληλα, ο συνεργάτης της εκπομπής, πρόσθεσε τις δικές του πληροφορίες, σημειώνοντας ότι ο Νίκος Καρβέλας δεν βρέθηκε ούτε στην τελευταία πρόβα της ερμηνεύτριας, καθώς λέγεται ότι υπήρξε μεταξύ τους μία διαφωνία:

«Ο Νίκος Καρβέλας πήγε και στο ΟΑΚΑ μέχρι και την Πέμπτη. Ο Νίκος Καρβέλας δεν πήγε στη συναυλία, δεν έγινε ο καβγάς που έχει αναπαραχθεί στα παρασκήνια λίγο πριν βγει η Άννα στη σκηνή. Και αλίμονο αν το έκανε αυτό. Δεν πήγε ούτε στην τελευταία πρόβα. Είχε προηγηθεί… Υπήρξε μία διαφωνία μεταξύ των δύο. Υπήρξε μία διαφωνία, δεν είχε σχέση με θέμα παραγωγής, ήταν κάτι καθαρά καλλιτεχνικό, κάτι μεταξύ τους. Η σύντροφος του Καρβέλα ήταν στη συναυλία… Όπως και οι περίπου 300 καλεσμένοι του ίδιου του Καρβέλα», σχολίασε ο συνεργάτης του Γιώργου Λιάγκα, Θάνος Βάγιος.

Η δήλωση της συνεργάτιδας της Άννας Βίσση

Παράλληλα η Αθηνά Θεοδωρίδου, η μουσικός που έπαιζε τουμπερλέκι στη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day».

Η μουσικός αναφέρθηκε στη συνεργασίας της με την ερμηνεύτρια, ενώ παράλληλα, εξήγησε ότι ο Νίκος Καρβέλας ήταν στις πρόβες, χαρίζοντας τις δικές του συμβουλές: «Εννοείται ήταν εκεί (σ.σ ο Νίκος Καρβέλας), έλεγε την άποψή του και μας βοήθησε και σε κάποια κομμάτια πώς να το κάνουμε, πώς να το οργανώσουμε. Εννοείται ήταν εκεί… Αν δεν είναι ο συνθέτης που τα γράφει…».

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