«Τα εργατικά δυστυχήματα δεν μπορεί να θεωρηθούν κανονικότητα , ούτε μπορούμε να ανεχτούμε την εργοδοτική ασυδοσία και παρανομία», αναφέρει μεταξύ άλλων η ΕΛΑΣ.

Την κατάσταση που επικρατεί στους χώρους εργασίας σχολιάζει ο Τομέας Εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, αναφέροντας ότι τα εργατικά ατυχήματα στην Ελλάδα έχουν εξελιχθεί σε «μάστιγα».

Συγκεκριμένα, μέσα στο τελευταίο 24χωρο, έχουν καταγραφεί δύο εργατικά δυστυχήματα σε Πάτρα και Θεσσαλονίκη.

«Κάθε μέρα ένας νεκρός εργαζόμενος που προστίθεται στο θλιβερό ρεκόρ όπου ήδη σημειώνει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια σε εργατικά δυστυχήματα και ατυχήματα. Δεν αρκεί πια να περιμένουμε από την Κυβέρνηση να αποφασίσει να αλλάξει κάτι στο θεσμικό πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», τονίζει η ΕΛΑΣ.

Η Αμαλίας εξαπολύει πυρά εναντίον της Κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για αντιεργατικούς νόμους, οι οποίοι ευνοούν μεταξύ άλλων την υπερεργασία και λοιπές ασυδοσίες.

«Όσο οι αντεργατικοί νόμοι της ΝΔ που κλείνουν το μάτι στην εργασιακή εκμετάλλευση, που έχουν διαλύσει κάθε ελεγκτικό μηχανισμό και ειδικά την Επιθεώρηση Εργασίας, που βγάζουν λάδι τους εργολάβους με την απαλλαγή που τους έχουν προσφέρει από την οποιαδήποτε ευθύνη και που αναγκάζουν για λόγους επιβίωσης τους εργαζόμενους να δουλεύουν σε συνθήκες δυσμενείς για την υγεία, την ασφάλεια και την ζωή τους, τόσο δεν θα έχουν τέλος τα ματωμένα μεροκάματα», λέει η ανακοίνωση.

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Οι προτάσεις της ΕΛΑΣ

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη έχει καταθέσεις τις εξής ολοκληρωμένες προτάσεις:

άμεσα την θεσμική θωράκιση και αναβάθμιση του ΣΕΠΕ, ως οργανική μονάδα του Υπουργείου Εργασίας, πλήρως στελεχωμένη και με ενισχυμένες αρμοδιότητες.

ριζική αναθεώρηση και επικαιροποίηση του πλαισίου για την Υγεία και την Ασφάλεια σε όλους τους χώρους εργασίας

καθιέρωση Εθνικού Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ), με την ταυτόχρονη λειτουργία ειδικού φορέα για την ασφάλιση του επαγγελματικού κινδύνου.

«Τα εργατικά δυστυχήματα δεν μπορεί να θεωρηθούν κανονικότητα. Ούτε μπορούμε να ανεχτούμε την εργοδοτική ασυδοσία και παρανομία, στο όνομα κάποιας στρεβλής ανάπτυξης που έχει στο μυαλό της η ΝΔ. Στη μνήμη των νεκρών εργατριών στην Βιολάντα και των εκατοντάδων άλλων εργαζόμενων που δεν έχουν γυρίσει σπίτι τους με ασφάλεια μετά την βάρδιά τους, έχουμε συλλογικό χρέος να προστατεύσουμε τον κόσμο της Εργασίας, βάζοντας ένα τέλος στις πολιτικές που σκοτώνουν, φτωχοποιούν και απειλούν τη ζωή των εργαζομένων», καταλήγει η ανακοίνωση.