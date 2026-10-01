Ο Γιώργος Φλωρίδης «ξεπέρασε σήμερα ακόμα και τον εαυτό του», τονίζει η Άννα Παπαδοπούλου, τονίζοντας ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης είναι ηθικά και πολιτικά έκθετος, ενώ ζητά την παραίτηση ή την αποπομπή του.
«Οι συνωμότες ζητούν να παραιτηθώ εγώ που τους αποκάλυψα μαζί με άλλους και όχι αυτοί να ζητήσουν συγγνώμη για όλη αυτή τη συνωμοσία η οποία εξαπλώθηκε», τόνισε μεταξύ άλλων σήμερα ο Γιώργος Φλωρίδης, επιμένοντας ότι η περιβόητη ατάκα του για το «μπάζωμα» και τα «μπάζα» ήταν η πιο δικαιωμένη φράση του.
«Χαρακτήρισε “συνωμότες” όσους μίλησαν για την αλλοίωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών και δήλωσε ότι το “όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα¨” είναι η πιο δικαιωμένη φράση της πολιτικής του διαδρομής. Μνημείο θράσους. Αν και ο κ. Φλωρίδης έχει αποδείξει ότι δεν γνωρίζει από ντροπή. Μόνο που δεν είναι η αντιπολίτευση που παραπέμπει τον κ. Τριαντόπουλο στο Ειδικό Δικαστήριο. Είναι η Δικαιοσύνη», σχολιάζει η Άννα Παπαδοπούλου.
«Μία μόνο δικαίωση μπορεί να υπάρξει για την κοινωνία: παραίτηση ή αποπομπή του»
Εάν ο Γιώργος Φλωρίδης αναρωτιέται σήμερα «ποια στοιχεία χάθηκαν», ας απευθύνει το ερώτημα στους συγγενείς που αναζητούσαν ακόμη και βιολογικό υλικό των ανθρώπων τους, συμπληρώνει η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.
Αντί για τη θεσμική αυτοσυγκράτηση που απαιτεί η θέση του υπουργού Δικαιοσύνης, «υπηρετώντας για μια ακόμα φορά το βρόμικο καθήκον που του έχει αναθέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, προσβάλλει τους συγγενείς, όσους ζητούν απαντήσεις και τώρα όσους ασκούν πολιτική κριτική, βαφτίζοντάς τους “συνωμότες”. Δεν είναι δικαιωμένος. Είναι πολιτικά και ηθικά έκθετος», επισημαίνει.
Η στάση του Γιώργου Φλωρίδη δεν αφορά μόνο τον ίδιο, αλλά βαρύνει και χαρακτηρίζει συνολικά την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που εξακολουθεί να τον διατηρεί στη θέση του, τονίζει η Άννα Παπαδοπούλου και καταλήγει: «Στην περίπτωση του κ. Φλωρίδη, μία μόνο δικαίωση μπορεί να υπάρξει για την ελληνική κοινωνία: η παραίτηση ή η αποπομπή του».