Για το 3/3 ο Ολυμπιακός, με τη Βίρτους να ψάχνει την πρώτη της νίκη.

Να κλείσει ιδανικά τη «διαβολοβδομάδα» θέλει ο Ολυμπιακός, ο οποίος βρίσκεται στην ιταλική Μπολόνια προκειμένου να αντιμετωπίσει τη Βίρτους στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Euroleague.

Μετά το «διπλό» στο Κάουνας κόντρα στη Ζαλγκίρις, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει να κάνει το 3/3 πριν από τη δύσκολη συνέχεια του προγράμματος. Ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα απέναντι στη Βίρτους, η οποία στις δύο πρώτες αγωνιστικές μετράει δύο ήττες από την Φενέρμπαχτσε και την Ολίμπια Μιλάνο.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο στις 21:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το NovaSports Prime.

Οι δηλώσεις Μπαρτζώκα

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στη δυναμική της Βίρτους και ιδιαίτερα στην αθλητικότητα και την αμυντική της λειτουργία, υπογραμμίζοντας παράλληλα τον παράγοντα της κόπωσης για τους Πειραιώτες.

«Είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική ομάδα φέτος κι αυτό προέρχεται από την πολύ καλή της άμυνα. Θεωρούμε ότι είναι πολύ καλή αμυντική ομάδα, με μεγάλη αθλητικότητα. Επιθετικά παίζει ένα μπάσκετ όχι τόσο μεθοδικό, θα έλεγα, αλλά η άμυνά της δίνει ευκαιρίες να χτυπήσει στο transition. Πραγματικά θεωρούμε ότι, και φυσικά πάντα στην Ιταλία με τον κόσμο της, είναι ένα δύσκολο ματς. Προφανώς πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι για εμάς είναι, αν δεν κάνω λάθος, το πέμπτο ματς σε επτά μέρες. Οπότε είναι ένας παράγοντας του παιχνιδιού που πρέπει να τον λάβουμε σοβαρά υπόψη μας», είπε.