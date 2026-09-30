Παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε ο Παναθηναϊκός την αναμέτρηση απέναντι στη Βιλερμπάν.

Ο Παναθηναϊκός ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στην αποψινή αναμέτρηση απέναντι στη Βιλερμπάν για τη 2η αγωνιστική της Euroleague, δεν την άφησε να πάρει... ανάσα και έφτασε σε άνετη επικράτηση με 102-79.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήταν ο Λευτέρης Ματζούκας (16π, 4/7 τρίποντα), ενώ σε μεγάλο βράδυ ήταν και οι Σιλβέν Φρανσίσκο (19π, 3/5 τρίποντα) και Τζέριαν Γκραντ (13π).

Οι «πράσινοι» δεν χρειάστηκαν περισσότερα από 5 λεπτά για να επιβάλλουν πλήρως το ρυθμό τους απέναντι σε μία Βιλερμπάν. Οι Τζέριαν Γκραντ και Σιλβέιν Φρανσίσκο ανέλαβαν... δράση στην πρώτη περίοδο κι «έχτισαν» γρήγορα μία διψήφια διαφορά πόντων για τον Παναθηναϊκό ο οποίος έκλεισε το δεκάλεπτο με 25-13.

Στη δεύτερη περίοδο πήρε την σκυτάλη ο Μαντζούκας, ο οποίος άρχισε να «πυροβολεί» από παντού έξω απ’ τα 6,.75μ. (11 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο), ανεβάζοντας τη διαφορά σε πολύ μεγάλα επίπεδα και μη αναστρέψιμα από πολύ νωρίς.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε στο ίδιο τέμπο και στο τρίτο δεκάλεπτο, συντηρώντας μία σταθερή διαφορά άνω των 20 πόντων, με τους Ρογκαβόπουλο, Γιαμπουσέλε και Μήτογλου να μπαίνουν στην «εξίσωση» της επίθεσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι «πράσινοι» συνέχισαν να ελέγχουν πλήρως το τέμπο του αγώνα, έχοντας εξαιρετική εικόνα σε άμυνα κι επίθεση και με τον Φρανσίσκο να παραμένει σε υψηλές... πτήσεις, έφτασαν στην πρώτη «κατοστάρα» της σεζόν χάρις σε ένα τρίποντο του Καλαϊτζάκη στο φινάλε, μέσα σε θερμό χειροκρότημα απ’ το κοινό τους.

Επόμενη αναμέτρηση για το «τριφύλλι» την Παρασκευή 02/10 εντός έδρας απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία μετράει 2 ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια.