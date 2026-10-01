Προανάκριση για το τραγικό περιστατικό διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Κασσάνδρας.

Ένας 65χρονος βρήκε τραγικό θάνατο της της Πέμπτης στη Σκάλα Φούρκας, στη Χαλκιδική όταν ένα δέντρο έπεσε πάνω του και τον καταπλάκωσε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του thestival ο 65χρονος βρισκόταν στο σημείο μαζί με άλλα άτομα, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το δέντρο κατέρρευσε και τον καταπλάκωσε. Τα υπόλοιπα άτομα που βρίσκονταν στο σημείο δεν τραυματίστηκαν. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τέσσερα μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, ενώ μέσω του 112 κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες για την επιχείρηση απεγκλωβισμού του άνδρα. Ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πολυγύρου. Παρά τις προσπάθειες, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση του δέντρου διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές. Προανάκριση για το τραγικό περιστατικό διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Κασσάνδρας.