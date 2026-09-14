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Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση.

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ελάνη Κασσάνδρας στη Χαλκιδική το μεσημέρι της Δευτέρας (14/09).

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το συμβάνη λίγο πριν τις 15:30. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 80 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 28 οχήματα. Από αέρος πραγματοποίησαν ρίψεις έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2099485107660669149}

Στις 15:45, εστάλη μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.