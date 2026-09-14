Η φαλαινοθηρία είναι ένα ζήτημα που έχει διχάσει την κοινή γνώμη στην Ισλανδία.

Η τελευταία εταιρεία που εξακολουθεί να δραστηριοποιείται στη φαλαινοθηρία στην Ισλανδία εκτιμά ότι μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία της, παρά την προσπάθεια της κυβέρνησης να απαγορεύσει οριστικά το κυνήγι φαλαινών.

Η ισλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα καταθέσει τον Φεβρουάριο του 2027 νομοσχέδιο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μόνιμη απαγόρευση της φαλαινοθηρίας. Εάν το μέτρο τελικά ψηφιστεί, η Ισλανδία θα γίνει μία από τις χώρες που εγκαταλείπουν την εμπορική φαλαινοθηρία, αφήνοντας τη Νορβηγία και την Ιαπωνία ως τις δύο άλλες χώρες που εξακολουθούν να επιτρέπουν τη συγκεκριμένη πρακτική.

Ωστόσο, η Hvalur, η μοναδική εταιρεία φαλαινοθηρίας που συνεχίζει να δραστηριοποιείται στην Ισλανδία, εμφανίζεται αισιόδοξη ότι η νέα προσπάθεια δεν θα έχει διαφορετική κατάληξη από προηγούμενες.

«Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν συζητηθεί αρκετές φορές στη Βουλή νομοσχέδια για την απαγόρευση της φαλαινοθηρίας, αλλά κάθε φορά δεν προέκυψε τίποτα», δήλωσε στο Reuters ο επικεφαλής της εταιρείας. Όπως υποστήριξε, η φαλαινοθηρία εξακολουθεί να έχει σημαντική υποστήριξη στην Ισλανδία.

Η προηγούμενη προσπάθεια απέτυχε

Ανάλογη πρόταση για την απαγόρευση της φαλαινοθηρίας είχε τεθεί σε διαβούλευση στο ισλανδικό κοινοβούλιο τον Οκτώβριο του 2023, χωρίς τελικά να οδηγήσει στην ψήφιση σχετικής νομοθεσίας. Η Hvalur είναι η τελευταία εταιρεία του κλάδου που παραμένει ενεργή στη χώρα. Διαθέτει δύο πλοία και απασχολεί περίπου 150 εργαζομένους κατά τη διάρκεια της περιόδου φαλαινοθηρίας, η οποία ξεκινά στις αρχές Ιουνίου και ολοκληρώνεται στα τέλη Σεπτεμβρίου.

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{https://x.com/MarioNawfal/status/2098001034761150506}

Μέχρι στιγμής, η εταιρεία έχει αλιεύσει 85 πτεροφάλαινες κατά τη φετινή περίοδο, έναντι συνολικής ποσόστωσης 150 ζώων.

Διχασμένη η κοινή γνώμη

Η φαλαινοθηρία εξακολουθεί να διχάζει την ισλανδική κοινωνία. Σύμφωνα με δημοσκόπηση που επικαλέστηκε τον Ιούνιο η δημόσια ραδιοτηλεόραση της Ισλανδίας RUV, το 41% των πολιτών τάσσεται κατά της φαλαινοθηρίας, περίπου το ένα τρίτο την υποστηρίζει, ενώ το 26% δηλώνει ουδέτερο.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται η πτεροφάλαινα, το δεύτερο μεγαλύτερο ζώο στον πλανήτη και βασικός στόχος της ισλανδικής φαλαινοθηρίας.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η πτεροφάλαινα χαρακτηρίζεται ως «ευάλωτο» είδος από τη Διεθνή Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN). Στον Βόρειο Ατλαντικό, ωστόσο, κατατάσσεται στην κατηγορία «ελάχιστης ανησυχίας», καθώς οι πληθυσμοί της θεωρούνται αρκετά υγιείς ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν ελεγχόμενη αλίευση.

Η απόφαση της ισλανδικής κυβέρνησης αναμένεται πλέον να επαναφέρει τη συζήτηση για το μέλλον της φαλαινοθηρίας στη χώρα, σε μια περίοδο κατά την οποία η κοινή γνώμη παραμένει διχασμένη.