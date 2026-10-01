Η θετικότητα και οι εισαγωγές λόγω κορονοϊού παρουσιάζουν ανοδική τάση.

Ανοδική τάση παρουσιάζει ο κορονοϊός, αν και παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, καθώς αυξήθηκε η θετικότητα, σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ για τις αναπνευστικές λοιμώξεις.

Τη χρονική περίοδο από τις 21 έως τις 27 Σεπτεμβρίου, η θετικότητα στον κορονοϊό σημείωσε αύξηση, σε σύγκριση με μία εβδομάδα νωρίτερα. Η θετικότητα κινείται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας ανοδική τάση, αναφέρει ο ΕΟΔΥ.

Ανοδική τάση παρουσιάζουν και οι εισαγωγές λόγω κορονοϊού, που επίσης κινούνται σε χαμηλά επίπεδα. Το χρονικό διάστημα 21-27 Σεπτεμβρίου καταγράφηκαν 47 νέες εισαγωγές, δέκα περισσότερες από μία εβδομάδα νωρίτερα.

Σε ό,τι αφορά στη γρίπη, η θετικότητα παραμένει κάτω από 10%, το επιδημικό «κατώφλι» που σηματοδοτεί την εποχική δραστηριότητα. Σε χαμηλά επίπεδα παραμένουν οι εισαγωγές λόγω γρίπης, αφού την προηγούμενη εβδομάδα έγιναν 15.

Τα επιδημιολογικά δεδομένα για κορονοϊό και γρίπη

Η σύνοψη των επιδημιολογικών δεδομένων για τις αναπνευστικές λοιμώξεις:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις κινείται σε χαμηλά επίπεδα παρουσιάζοντας μικρές εβδομαδιαίες αυξομειώσεις. Την εβδομάδα 39/2026 παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 εισαγωγές κινείται σταθερά σε χαμηλά επίπεδα, με μικρές εβδομαδιαίες αυξομειώσεις. Την εβδομάδα 39/2026 παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19

- Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια κινείται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας ανοδική τάση. Κατά την εβδομάδα 39/2026 σημειώθηκε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

- Οι νέες εισαγωγές κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας ανοδική τάση. Την εβδομάδα 39/2026 καταγράφηκαν 47 νέες εισαγωγές COVID-19 (αριθμός εισαγωγών κατά την προηγούμενη εβδομάδα: Ν=37).

- Από την αρχή του καλοκαιριού του προηγούμενου έτους καταγράφονται σποραδικές περιπτώσεις διασωληνώσεων και θανάτων. Την εβδομάδα 39/2026 δεν καταγράφηκε νέα διασωλήνωση, ούτε νέοι θάνατοι. Από την εβδομάδα 01/2025 μέχρι την εβδομάδα 39/2026 οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωληνωμένοι ή/και με νοσηλεία σε ΜΕΘ) ανέρχονται σε 93.

- Κατά την εβδομάδα 39/2026, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των ελεγχθεισών περιοχών βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα.

Ιός της γρίπης

- Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), παραμένει σε επίπεδα κάτω του 10% (επιδημικό κατώφλι που σηματοδοτεί την εποχική δραστηριότητα της γρίπης). Την εβδομάδα 39/2026 δεν ανευρέθηκαν θετικά για γρίπη δείγματα από τις δειγματοληψίες στην κοινότητα. Στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) τα επίπεδα θετικότητας κυμαίνονται επίσης σε χαμηλά επίπεδα. Την εβδομάδα 39/2026 δεν ανευρέθηκαν θετικά για γρίπη δείγματα από τις δειγματοληψίες του δικτύου SARI.

- Οι νέες εισαγωγές κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα, με μικρές εβδομαδιαίες μεταβολές. Την εβδομάδα 39/2026 καταγράφηκαν 15 νέες εισαγωγές γρίπης, παραμένοντας σε παρόμοια επίπεδα με την προηγούμενη εβδομάδα (Ν=13).

- Την εβδομάδα 39/2026 δεν καταγράφηκαν νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ καταγράφηκε ένας νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

- Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2025 έως και την 39/2026 έχουν καταγραφεί 169 κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 86 θάνατοι με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Σημειώνεται ότι από την εβδομάδα 01/2025 έως την εβδομάδα 39/2026, οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, ανέρχονται σε 170.

- Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2025 έως και την εβδομάδα 39/2026, μεταξύ 5.841 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν 754 θετικά δείγματα για ιούς γρίπης. Από τα 753 που τυποποιήθηκαν, τα 751 ήταν τύπου Α και δύο τύπου Β.

- Από τα 552 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 355 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3) και τα 197 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09. Έχουν αναλυθεί φυλογενετικά 21 δείγματα θετικά για τον ιό Α(Η3): έξι δείγματα από την αρχή της περιόδου επιτήρησης (εβδ. 42–45/2025), εκ των οποίων τρία ανήκαν στη γενετική ομάδα Κ και 15 από τη φάση ανόδου της δραστηριότητας της γρίπης (εβδ. 50–52/2025), εκ των οποίων τα 14 ήταν Κ. Τα δεδομένα δείχνουν συνολική επικράτηση της γενετικής ομάδας Κ στα δείγματα Α(Η3), σε συμφωνία με την παγκόσμια εικόνα. Η γενετική ομάδα Κ δεν έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσου.

- Καθώς η δραστηριότητα της γρίπης στην κοινότητα έχει επιστρέψει πανευρωπαϊκά σε βασικά (baseline) επίπεδα και λόγω της ανίχνευσης πολύ χαμηλών έως και μη ανιχνεύσιμων επιπέδων του ιϊκού φορτίου της γρίπης στην ελληνική επικράτεια αυτήν την περίοδο, ο έλεγχος των αστικών λυμάτων για γρίπη θα επανενεργοποιηθεί κατά τη νέα περίοδο επιτήρησης της εποχικής γρίπης.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

- Η θετικότητα τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) όσο και στο δίκτυο επιτήρησης SARI κυμαίνεται σταθερά σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Την εβδομάδα 39/2026 δεν ανευρέθηκαν θετικά για RSV δείγματα από τις δειγματοληψίες της κοινότητας, ούτε από τις δειγματοληψίες του δικτύου επιτήρησης SARI. Ο ΕΟΔΥ κάνει σύσταση για εμβολιασμό των ατόμων ηλικίας άνω των 75 ετών και ατόμων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.