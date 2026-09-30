Στόχος της μετάθεσης είναι να δοθεί περισσότερος χρόνος στις επιχειρήσεις προκειμένου να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες τεχνικές και οργανωτικές προσαρμογές και να συμμορφωθούν ομαλά με το νέο καθεστώς.

Νέο χρονοδιάγραμμα για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση των επιχειρήσεων με ετήσιο τζίρο έως 1 εκατ. ευρώ θέτουν σε εφαρμογή το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η ΑΑΔΕ, μεταθέτοντας παράλληλα τις προθεσμίες για τη Β’ φάση της ψηφιακής παρακολούθησης της διακίνησης αποθεμάτων.

Με κοινές αποφάσεις του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημητρίου Μαρκόπουλου και του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, η υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τη δεύτερη περίοδο ξεκινά στις 2 Νοεμβρίου 2026. Η αλλαγή αφορά επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει ακαθάριστα έσοδα έως και 1 εκατ. ευρώ, με βάση τη δήλωση του φορολογικού έτους που άρχισε εντός του 2023.

Στόχος της μετάθεσης είναι να δοθεί περισσότερος χρόνος στις επιχειρήσεις προκειμένου να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες τεχνικές και οργανωτικές προσαρμογές και να συμμορφωθούν ομαλά με το νέο καθεστώς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, περίπου 655.000 επιχειρήσεις, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στο 70% των δυνητικά υπόχρεων της δεύτερης περιόδου, χρησιμοποιούν ήδη πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης ή τις εφαρμογές timologio και myDATAapp της φορολογικής διοίκησης για συναλλαγές χονδρικής. Μάλιστα, μόνο τον τελευταίο μήνα σχεδόν 488.000 επιχειρήσεις υπέβαλαν τη σχετική δήλωση ή προχώρησαν στη χρήση παρόχου ή των εφαρμογών της ΑΑΔΕ.

Μεταβατική περίοδος έως το τέλος Ιανουαρίου

Η 2α Νοεμβρίου 2026 αποτελεί τη νέα ημερομηνία έναρξης της υποχρεωτικής εφαρμογής. Από την ημερομηνία αυτή και έως τις 31 Ιανουαρίου 2027 προβλέπεται περίοδος σταδιακής προσαρμογής, κατά την οποία θα επιτρέπεται παράλληλα η χρήση εμπορικών και λογιστικών προγραμμάτων, συστημάτων ERP ή της ειδικής φόρμας καταχώρισης.

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Οι επιχειρήσεις μπορούν να καλύψουν την υποχρέωσή τους είτε μέσω Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων είτε μέσω των δωρεάν εφαρμογών timologio και myDATAapp της ΑΑΔΕ. Οι συγκεκριμένες εφαρμογές καλύπτουν και την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων που αφορούν δημόσιες συμβάσεις.

Όσες επιχειρήσεις επιλέξουν υπηρεσίες παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα πρέπει να υποβάλουν Δήλωση Έναρξης Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 2α Νοεμβρίου 2026 και να αρχίσουν την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων μέσα στη μεταβατική περίοδο, δηλαδή έως τις 31 Ιανουαρίου 2027.

Αντίθετα, για τις επιχειρήσεις που από τις 2 Νοεμβρίου θα εκδίδουν αποκλειστικά τα τιμολόγιά τους μέσω timologio ή myDATAapp και δεν επιθυμούν να αξιοποιήσουν τη μεταβατική περίοδο, δεν απαιτείται η υποβολή Δήλωσης Έναρξης Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων.

Κομβική ημερομηνία είναι η 1η Φεβρουαρίου 2027. Από τότε η έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων για τις συναλλαγές B2B στην Ελλάδα, τις συναλλαγές με τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συναλλαγές B2G, καθώς και η διαβίβαση των αντίστοιχων δεδομένων στο myDATA, θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης ή των εφαρμογών timologio και myDATAapp.

Αυτό σημαίνει ότι μετά την εκπνοή της μεταβατικής περιόδου δεν θα είναι πλέον δυνατή η διαβίβαση των συγκεκριμένων παραστατικών στο myDATA με άλλον τρόπο, όπως απευθείας μέσω ERP.

Αλλαγές επέρχονται και στο χρονοδιάγραμμα της Β’ φάσης της ψηφιακής παρακολούθησης της διακίνησης αποθεμάτων. Η εφαρμογή της για το σύνολο των επιχειρήσεων μεταφέρεται στην 1η Ιανουαρίου 2027.

Από την ημερομηνία αυτή ενεργοποιούνται οι διαδικασίες φόρτωσης, μεταφόρτωσης και παραλαβής στο πλαίσιο της ψηφιακής παρακολούθησης και ιχνηλασιμότητας των αποθεμάτων, μαζί με τη διαβίβαση των δεδομένων ποσοτικού ελέγχου.

Η Ενιαία Κωδικοποίηση Ειδών, σύμφωνα με τη Συνδυασμένη Ονοματολογία TARIC, μετατίθεται ακόμη αργότερα και θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2028. Μέχρι να καταστεί υποχρεωτική κάθε επιμέρους διαδικασία, οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να διαβιβάζουν προαιρετικά τα σχετικά δεδομένα στην πλατφόρμα myDATA.

Στο μεταξύ, έχει τεθεί στη διάθεση των επιχειρήσεων η νεότερη έκδοση του myDATAapp, η οποία παρέχει δυνατότητα σάρωσης και παραλαβής παραστατικών, ενώ αντίστοιχες λειτουργίες για τη Β’ φάση της ψηφιακής παρακολούθησης της διακίνησης αποθεμάτων έχουν ενσωματωθεί και στο timologio.

Ειδική πρόβλεψη για τους ελαιοπαραγωγούς

Ξεχωριστή ρύθμιση προβλέπεται για τους ελαιοπαραγωγούς αγρότες. Η υποχρέωση έκδοσης παραστατικών διακίνησης και διαβίβασης των δεδομένων της Α’ φάσης μετατίθεται για την 1η Ιανουαρίου 2027, ώστε να συμπέσει χρονικά με την έναρξη της Β’ φάσης.

Η παράταση ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι κατά την παραλαβή του ελαιόκαρπου εκδίδεται από τα ελαιοτριβεία δελτίο ποσοτικής παραλαβής και αφορά παραγωγούς οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στις υπόχρεες οντότητες της πρώτης περιόδου εφαρμογής.