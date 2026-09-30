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Με άμεσους χειρισμούς του πλοιάρχου το κρουαζιερόπλοιο επανήλθε στη θέση του.

Μεγάλη κινητοποίηση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου προκάλεσε περιστατικό με το κρουαζιερόπλοιο Scarlet Lady, λίγο μετά τις 20:15, στο κεντρικό λιμάνι του νησιού έσπασαν κάβοι πρόσδεσής του λόγω του κυματισμού.

Το κρουαζιερόπλοιο είχε καταπλεύσει αργά το απόγευμα της Τετάρτης (30/09), μία ημέρα νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο άφιξής του, προκειμένου να αποφύγει το κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει αρκετές περιοχές της χώρας.

Μετά τη θραύση των κάβων, μετακινήθηκε προς την άκρη του λιμανιού και ήρθε σε επαφή με ένα καταμαράν και δύο πλοιάρια που βρίσκονταν δεμένα στο σημείο, χωρίς να προκληθούν ζημιές.

Με άμεσους χειρισμούς του πλοιάρχου, το Scarlet Lady μετακινήθηκε με δικές του δυνάμεις και επανήλθε στη θέση του. Παράλληλα, τέθηκαν σε ετοιμότητα τα ρυμουλκά του λιμανιού.

Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ούτε κίνδυνος για επιβάτες ή το πλήρωμα. Η γρήγορη αντίδραση του πλοιάρχου ήταν καθοριστική για την αποτροπή σοβαρότερου περιστατικού.

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Με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ