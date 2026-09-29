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Ένας από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (29/09) στις φυλακές Δομοκού, με αποτέλεσμα έξι άτομα να μεταφερθουν στο νοσοκομείο τραυματίες.

Όπως μεταδίδει το tvstar.gr, η συμπλοκή σημειώθηκε ανάμεσα σε αλλοδαπούς κρατουμένους από την Αλγερία και τη Συρία στην ίδια πτέρυγα που είχε σημειωθεί ανάλογο επεισόδιο πριν από λίγες ημέρες.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Λαμίας, με έναν εξ΄αυτών να φέρει σοβαρά τραύματα.

Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του συμβάντος διενεργεί το ΑΤ Δομοκού.