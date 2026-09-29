Για την απώλεια της κόρης του από τον καταδικασμένο Μπάμπη Αναγνωστόπουλο μίλησε ο πατέρας της Κάρολαιν, ενώ αναφέρθηκε και για τη νέα καθημερινότητα της 6χρονης εγγονής του.

Πέντε χρόνια έχουν περάσει από τη δολοφονία της Καρολάιν στα Γλυκά Νερά, μια υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο. Ο πατέρας της, Ντέιβιντ Κράουτς, εξακολουθεί να μιλά με έντονη συναισθηματική φόρτιση για τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, ο οποίος καταδικάστηκε για τη δολοφονία της κόρης του.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», ο πατέρας της Καρολάιν αναφέρθηκε στον δράστη και δεν έκρυψε τα συναισθήματά του.

«Τον μισώ. Τον μισώ από τα βάθη της ψυχής μου, γιατί είναι δειλός» ανέφερε χαρακτηριστικά στην εκπομπή, υποστηρίζοντας πως ο Αναγνωστόπουλος δεν αντιμετώπισε την κόρη του πρόσωπο με πρόσωπο.

«Είναι ένας μικρός άντρας. Δεν είναι πολύ μεγαλόσωμος και δεν μπόρεσε καν να αντιμετωπίσει την Καρολάιν πρόσωπο με πρόσωπο. Έπρεπε να περιμένει μέχρι να κοιμηθεί πριν βάλει ένα μαξιλάρι πάνω στο κεφάλι της. Αυτή δεν είναι η συμπεριφορά ενός άντρα. Είναι μικρός, αδύναμος και νάρκισσος. Μισεί να του αποδεικνύουν ότι έχει άδικο», πρόσθεσε.

Η ζωή της 6χρονης Λυδίας στις Φιλιππίνες

Σήμερα, το ενδιαφέρον της οικογένειας έχει στραφεί στην κόρη της Καρολάιν, τη μικρή Λυδία, η οποία είναι πλέον έξι ετών και μεγαλώνει στις Φιλιππίνες μαζί με τη γιαγιά της.

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Ο Ντέιβιντ Κράουτς περιέγραψε την καθημερινότητα της εγγονής του, σημειώνοντας ότι μεγαλώνει μακριά από τη δημοσιότητα και τις συνθήκες που συνδέονται με την τραγική ιστορία της οικογένειάς της.

«Ζει με τη γιαγιά της. Πηγαίνει στο σχολείο, όπως ένα φυσιολογικό παιδί. Ζει με τη γιαγιά της, μόνες τους, οι δυο τους. Είναι ένα αρκετά φυσιολογικό, όμορφο, μικρό κορίτσι, 6 ετών. Δεν ξέρει για τη μητέρα της. Δεν ξέρει ότι δολοφονήθηκε από κάποιον Έλληνα ψυχοπαθή. Δεν ξέρω πότε θα είναι αρκετά μεγάλη για να το μάθει. Δεν θα τη συναντήσει ποτέ».

Όπως εξήγησε, η γιαγιά της αποτελεί σήμερα το βασικό πρόσωπο φροντίδας στη ζωή της Λυδίας. Ο ίδιος εκτιμά ότι στο μέλλον το παιδί θα αναζητήσει απαντήσεις για την απουσία της μητέρας του.

«Κάποια μέρα θα ρωτήσει πού είναι η μητέρα της, η πραγματική της μητέρα. Και τότε θα χρειαστεί να μάθει όσα συνέβησαν. Όταν μάθει πού είναι η μητέρα της, θα θελήσει να μάθει τι συνέβη στον πατέρα της, και θα μπορέσει να το διαχειριστεί αυτό. Δε νομίζω ότι θα ήθελε να τον γνωρίσει» επισήμανε.

Αναφερόμενος στη μελλοντική σχέση της Λυδίας με τον πατέρα της, ο Ντέιβιντ Κράουτς εκτίμησε ότι οι συνθήκες δεν θα επιτρέψουν ουσιαστικά μια τέτοια συνάντηση.

«Δεν θα τη συναντήσει ποτέ. Δηλαδή, αυτός θα μείνει στη φυλακή για πολύ καιρό, και όταν βγει, εκείνη θα είναι έφηβη ή 20 χρόνων ή κάπου εκεί. Τώρα είναι 6, οπότε μάλλον θα είναι γύρω στα 20 κάτι. Άρα, δεν θα τη συναντήσει ποτέ».

«Η Καρολάιν ήταν το κέντρο του κόσμου μου»

Μιλώντας για την κόρη του, ο Ντέιβιντ Κράουτς αναφέρθηκε στη σχέση που είχαν και στις στιγμές που έζησαν μαζί πριν από τη δολοφονία της.

«Για μένα, η Καρολάιν ήταν η τέλεια κόρη, ήταν το κέντρο του κόσμου μου. Περνούσαμε υπέροχα, μόνο οι δυο μας. Και εκείνες ήταν οι πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μου».

Το ντοκιμαντέρ του Amazon Prime για την υπόθεση

Στη συνέντευξή του αναφέρθηκε και στο επερχόμενο ντοκιμαντέρ του Amazon Prime, το οποίο θα ασχοληθεί με την υπόθεση της Καρολάιν.

Ο πατέρας της βλέπει θετικά την παραγωγή, καθώς θεωρεί ότι θα συμβάλει στο να παραμείνει η μνήμη της κόρης του ζωντανή, ενώ εκτιμά ότι μπορεί να επηρεάσει και το ενδεχόμενο μελλοντικής αποφυλάκισης του καταδικασμένου για τη δολοφονία της.

«Νομίζω ότι είναι υπέροχο, για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι κρατάει το όνομα της Καρολάιν ζωντανό. Κανείς δεν την ξεχνά. Και ο δεύτερος είναι ότι κάνει πιο δύσκολο για τον δολοφόνο της να πάρει αποφυλάκιση υπό όρους», εξήγησε.

Δείτε όσα είπε ο πατέρας της Κάρολαιν

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