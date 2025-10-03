Το θέατρο του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου και το σκηνικό που έστησε μετά την δολοφονία για να ξεγελάσει τις Αρχές.

Ένα video ντοκουμέντο από τις πρώτες στιγμές μετά την εν ψυχρώ δολοφονίας της Καρολάιν μέσα στο σπίτι τους στα Γλυκά Νερά από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο βλέπει σήμερα το φως της δημοσιότητας και δίνει λεπτομέρειες για τα όσα αντίκρισαν οι αστυνομικοί στο χώρο του εγκλήματος.

Οι πρώτοι αστυνομικοί που φτάνουν στο σημείο αντικρίζουν τη σορό της άτυχης γυναίκας και τον σκύλο της οικογένειας κρεμασμένο στην εσωτερική σκάλα. Στο video του MEGA αποτυπώνονται οι πρώτες στιγμές στο σπίτι των Γλυκών Νερών, αμέσως μετά τη φρικτή δολοφονία της Καρολάιν.

Στο βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνεται το σκηνικό που είχε δημιουργήσει ο 36χρονος σήμερα δολοφόνος, με στόχο να αποπροσανατολίσει τις Αρχές. Τα λόγια αστυνομικών που προσπαθούσαν να καταλάβουν τι κρύβει η υπόθεση αλλά και μια εικόνα που τους έβαλε σε σκέψεις και έμελλε να παίξει κρίσιμο ρόλο στις αποκαλύψεις. Όλο το σπίτι άνω – κάτω, λίγες ώρες μετά τη δολοφονία. Στην κρεβατοκάμαρα καλώδια, χαρτιά, στυλό και ένα σπασμένο συρτάρι στο πάτωμα, δίπλα από τη σορό της Καρολάιν.

Το κουτί του παιχνιδιού Monopoly που υποτίθεται ότι περιείχε χρήματα παραμένει στη θέση του, προσεκτικά τοποθετημένο από τον δράστη – μια λεπτομέρεια που οι αστυνομικοί δεν αγνοούν. Οι λεπτομέρειες που προέκυψαν από το βίντεο και τις έρευνες ήταν καθοριστικές: οι κάρτες του παιχνιδιού στη θέση τους, τα αντικείμενα τοποθετημένα επιμελώς, και οι αντιφάσεις στις δηλώσεις του πιλότου. Τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων, οι μαρτυρίες των κατοίκων και η παρατήρηση αυτών των στοιχείων οδήγησαν στην ομολογία του.

Ο πιλότος πίστευε πως έχει οργανώσει το τέλειο έγκλημα όμως τα γεγονότα τον διέψευσαν.

