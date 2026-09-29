«Μόλις λίγες ημέρες πριν, ο υπουργός Υγείας υπερασπιζόταν δημόσια τον κ. Πατούλη με εκφράσεις όπως «γούστο του και καπέλο του αν θέλει να είναι στην αναγεννητική ιατρική» σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ.

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργάδη εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του μετά την είδηση περί ελέγχου του Γιώργου Πατούλη από την Αρχή Διαφάνειας.

«Μόλις λίγες ημέρες πριν, ο υπουργός Υγείας υπερασπιζόταν δημόσια τον κ. Πατούλη με εκφράσεις όπως «γούστο του και καπέλο του αν θέλει να είναι στην αναγεννητική ιατρική» σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ.

Σημειώνει πως «την ώρα που μπροστά στα μάτια των πολιτών ξεδιπλώνεται το άναρχο τοπίο χωρίς εποπτεία και έλεγχο στις ιδιωτικές δομές υγείας, που επί χρόνια συντηρούσε άπραγη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο εμπαιγμός προστίθεται ως κερασάκι.

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει πως «σήμερα πληροφορηθήκαμε ότι με εντολή Αδ. Γεωργιάδη η Αρχή Διαφάνειας θα ελέγξει τον Γιώργο Πατούλη, Πρόεδρο του ΙΣΑ, για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.

»Μόλις λίγες ημέρες πριν, ο υπουργός Υγείας υπερασπιζόταν δημόσια τον κ. Πατούλη με εκφράσεις όπως «γούστο του και καπέλο του αν θέλει να είναι στην αναγεννητική ιατρική» και επιθέσεις σε δημοσιογράφους για «ανθρωποφαγία».

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Συνεχίζει αναφέροντας πως «το 2019 η κυβέρνηση Μητσοτάκη είχε ένα κεντρικό διακύβευμα: το επιτελικό κράτος που θα ήταν αποτελεσματικό, λειτουργικό και στην υπηρεσία του πολίτη. Επτά χρόνια μετά, οι πολίτες ξέρουν ότι το κράτος επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ήταν επιτελικό στα λόγια, και στην ουσία βαθιά αναποτελεσματικό, αναξιόπιστο και διεφθαρμένο».

Καταλήγει λέγοντας πως «στον νόμο του επιτελικού κράτους εξάλλου περιλαμβανόταν η κατάργηση των Ράμπο Υγείας, που όλοι εκ των υστέρων αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητά τους».