Ο Χάρης Τζήμητρας τόνισε ότι σε άλλη χώρα τέτοιο ζήτημα θα είχε διαφορετική αντιμετώπιση.

Την ανάγκη να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει άμεσα το δημοσίευμα της Wall Street Journal επισήμανε ο Τομεάρχης Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ, Χάρης Τζήμητρας, σε δηλώσεις του στο ραδιόφωνο Mega News 104.6 και στους δημοσιογράφους Σωτήρη Μπολάκη και Γιάννη Χρηστάκο.

Ο κ. Τζήμητρας επισήμανε ότι «είναι η τρίτη μέρα από το δημοσίευμα αυτό εγώ δεν είδα διάψευση, ούτε φυσικά επιβεβαίωση. Είδα διάφορα γενικόλογα πράγματα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης. Αυτό μας έλειπε να τεθεί και ζήτημα απειλής της κυβέρνησης (…). Αυτό είναι κάτι πολύ σοβαρό για να ξεπεραστεί έτσι όπως λέει ο λαός μας «στο ντούκου».

Στο εν λόγω ρεπορτάζ, η Αμερικανίδα πρέσβης, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ φέρεται να έκανε, παρουσία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, σχόλια σχετικά με την κατάρρευση της ρουμανικής κυβέρνησης και το ενδεχόμενο να μπορούσε να υπάρξει αντίστοιχη εξέλιξη και στην Ελλάδα.

Στη συνέχεια, ο κ. Τζήμητρας τόνισε ότι «ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε, αν δεν κάνω λάθος, ότι η στρατηγική σχέση των ΗΠΑ και της Ελλάδος αμοιβαία στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και τις κοινές αξίες. Πού και να μην στηριζόταν. Αυτό είναι αμοιβαίος σεβασμός; Οι σχετικές αιτιάσεις, κατά την άποψή μου, μόνο αμοιβαίο σεβασμό δεν δείχνουν. Οι φερόμενες αναφορές σε δυνατότητα ανατροπής κυβερνήσεως, ελπίζω να μην αποτελούν κοινή μας αξία, εάν πράγματι έτσι έγιναν τα πράγματα».

Παράλληλα, ο τομεάρχης Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ σχολίασε την στάση της κυβέρνησης στο εν λόγω ζήτημα, λέγοντας ότι το δημοσίευμα της WSJ «δεν απαντήθηκε με διάψευση ή επιβεβαίωση διότι θα μπαίναμε μετά σε μία πολύ διαφορετική συζήτηση που η κυβέρνηση νομίζω δεν θέλει (…). Το γεγονός ότι έλαβε χώρα αυτή η στιχομυθία, εάν πράγματι έλαβε χώρα έτσι, είναι από μόνο του ένα μείζον ζήτημα, το οποίο σε άλλες χώρες ίσως να είχε αντιμετωπιστεί πιο δραστικά».