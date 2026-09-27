Μάντζος και Παρασύρης ζητούν επίσημη τοποθέτηση από τα υπουργεία Εξωτερικών και Ενέργειας για τις αναφορές που αφορούν την Αμερικανίδα πρέσβειρα και τον υπουργό Ενέργειας.

Την άμεση τοποθέτηση της κυβέρνησης σχετικά με δημοσίευμα της Wall Street Journal ζητούν οι υπεύθυνοι Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών και Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος και Φραγκίσκος Παρασύρης.

Σε κοινή τους δήλωση, οι δύο βουλευτές χαρακτηρίζουν σοβαρές τις αναφορές του αμερικανικού Τύπου για περιστατικό που φέρεται να αφορά την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα και τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι οι αναφορές αυτές δημιουργούν «εύλογα σοβαρά ερωτηματικά» και ζητούν από την κυβέρνηση να τοποθετηθεί επί της βασιμότητας όσων αναφέρονται στο δημοσίευμα.

Αναλυτικά:

«Η αναλυτική αναφορά επώνυμου δημοσιεύματος του αμερικανικού Τύπου σε περιστατικό που φέρεται να εμπλέκει την Πρέσβειρα των ΗΠΑ και τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Ελλάδας προκαλεί εύλογα σοβαρά ερωτηματικά που δεν επιδέχονται ως απάντηση τη σιωπή της Ελληνικής Κυβέρνησης.

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Το ότι σχηματίζονται και συντηρούνται σκιές στον δημόσιο βίο της χώρας -ιδίως για τον ρόλο διπλωματικών αποστολών τρίτων κρατών στην Ελλάδα- επιτείνει το έλλειμμα εμπιστοσύνης των πολιτών στην πολιτεία.

Η Κυβέρνηση και ειδικότερα τα συναρμόδια Υπουργεία Εξωτερικών και Ενέργειας & Περιβάλλοντος, είναι οι μόνη αρμόδιοι να παράσχουν κάθε αναγκαία εξήγηση και να τοποθετηθούν για τη βασιμότητα του δημοσιεύματος.

Η Ελλάδα είναι ανεξάρτητη και κυρίαρχη δημοκρατία, οφείλει δε να ενεργεί ως τέτοια σε κάθε περίπτωση και έναντι όλων, χωρίς καμία εξαίρεση».