Εξαιρετική εμφάνιση από τους Σάσα Βεζένκοφ, Εβάν Φουρνιέ και Ζαν Μοντέρο.

Σε ένα παιχνίδι διαφήμιση για το ελληνικό μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε 101-96 του ΠΑΟΚ στον τελικό του Super Cup που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 27/9 στο κλειστό του Περιστερίου και κατέκτησε το τρόπαιο της διοργάνωσης.

Κορυφαίος του Ολυμπιακού ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 25 πόντους και 10 ριμπάουντ ενώ 20 πόντους είχε ο Μοντέρο και 19 ο Φουρνιέ. Για τον ΠΑΟΚ επτά παίκτες του είχαν διψήφιο αριθμό πόντων με πρώτους τον Φόστερ με 18 και τους Όσμαν και Αλεξάντερ με 15.

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Μετά το αρχικό 7-7, ο Ολυμπιακός βρήκε ρυθμό με τον Βεζένκοφ και τον Ντόρσεϊ που του έδωσαν από οχτώ πόντους στην πρώτη περίοδο. Προηγήθηκε με 18-8 στο 7’, ο ΠΑΟΚ με τρίποντα βρήκε λύσεις και μείωσε στο 18-14, ωστόσο ο Ολυμπιακός έκλεισε το δεκάλεπτο με προβάδισμα οχτώ πόντων (25-17), περιορίζοντας τα λάθη του στο ένα.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να ελέγχει την κατάσταση στη δεύτερη περίοδο αυξάνοντας σταδιακά τη διαφορά και ανοίγοντας την μέχρι τους 21 πόντους (50-29 στο 17’) και ο ΠΑΟΚ το μόνο που κατάφερε ήταν να τη μαζέψει ως το τέλος του ημιχρόνου στους 14 (50-36).

Η καλή εικόνα του ΠΑΟΚ στο τελευταίο τρίλεπτο του ημιχρόνου, είχε συνέχεια στην τρίτη περίοδο αφού μείωσε μέχρι τους οχτώ για να κλείσει το δεκάλεπτο με την ψαλίδα (74-65). Η ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε πια καλύτερο ρυθμό και μείωσε στους οχτώ (83-75 στο 34’ και 92-84 στο 37’) και προς το τέλος έγινε απειλητικός περισσότερο από ποτέ μειώνοντας στον πόντο (94-94 στο 1:10 από το τέλος). Ο Μοντέρο έκανε το 96-93 και εκεί ο Καλάθης είχε δύο άστοχα τρίποντα, για να σφραγίσει ο Ολυμπιακός τη νίκη με βολές του Μοντέρο.

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Τα δεκάλεπτα: 25-17, 50-36, 74-65, 101-96