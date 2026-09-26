Περιμένει τον νικητή του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.

Ο Ολυμπιακός πήγε να κάνει τα εύκολα... δύσκολα στην τελευταία περίοδο απέναντι στην ΑΕΚ -που έριξε το -20, σε μονοψήφια διαφορά (82-75)- όμως στα καθοριστικά σημεία «μίλησαν» η ποιότητα και η πληρότητα των «ερυθρόλευκων», μαζί με τον «δαιμόνιο» Ζαν Μοντέρο (13 πόντους στο τέταρτο δεκάλεπτο).

Οι Πειραιώτες έφτασαν εντέλει με σχετική... άνεση στη νίκη με 93-80, στον πρώτο ημιτελικό του Σούπερ Καπ και πήραν το «εισιτήριο» για τον αυριανό (27/9, 20:00) τελικό, όπου θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του αγώνα Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ.

Οι Μοντέρο (19π., 3/5τρίπ.), Χολ (19π.), Βεζένκοβ (14π.) και Ντόρσεϊ (14π., 4/8τρίπ.), οδήγησαν την επίθεση των «ερυθρόλευκων», την ώρα που η ΑΕΚ βρήκε λύσεις μόνο απ’ τους Τσαλμπούρη (18π., 2/3τρίπ.) και Τζόζεφ (16π.).

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Τα δεκάλεπτα: 28-18, 46-37, 74-62, 93-80