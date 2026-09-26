Το μήνυμα του σκηνοθέτη προς τον κόσμο, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Προσοχή σε αυτούς που υπόσχονται ότι δεν θα γεράσουμε». Αυτό το ηχηρό μήνυμα θέλησε να στείλει ο Σωτήρης Τσαφούλιας, αναφερόμενος στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο σκηνοθέτης, που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» του Alpha αναφέρθηκε στην πίεση που υπάρχει σε σχέση με την ηλικία και τόνισε ότι πρέπει να σταματήσουμε να κινούμαστε κόντρα στη φύση, καθώς δεν έχουν όλοι την ευλογία να φτάσουν σε μεγάλη ηλικία.

«Πρέπει να αγαπάμε τους ανθρώπους, να αγαπάμε όλες μας και όλες τους τις ηλικίες. Πρέπει να χαλαρώσουμε λίγο ειδικά με αυτό που κάνουμε σε εσάς τις γυναίκες, που δεν σας επιτρέπουμε να γεράσετε και σιγά σιγά μπαίνουν και οι άντρες σε αυτό», επεσήμανε αρχικά ο Σωτήρης Τσαφούλιας.

«Με αφορμή την κορωνίδα αυτής της χρονιάς, που για μένα ήταν ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, που ήταν ένας άνθρωπος που εκτιμούσα, αγαπούσα, που μιλάγαμε, θέλω να πω σε όλους τους ανθρώπους να προσέχουν πάρα πολύ αυτούς που τους υπόσχονται ότι δεν θα γεράσουν, γιατί λένε αλήθεια, δεν θα γεράσουν, θα πεθάνουν νέοι», συμπλήρωσε ο σκηνοθέτης.

«Τα γηρατειά είναι ωραία, έχεις τη σοφία του νου σου και έχεις το μωρουδιακό σώμα, που αρχίζει να σε εγκαταλείπει και δεν μπορείς να το ορίσεις. Είναι μια υπέροχη συνθήκη, μια υπέροχη ηλικία, δεν έχουν όλοι την ευλογία να τη φτάσουν», σχολίασε και κατέληξε:

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«Ας αφήσουμε λίγο τα καραγκιοζιλίκια κι ας επιτρέψουμε στους ανθρώπους να γερνάν για αυτή είναι η φύση μας. Ας σταματήσουμε πια να κινούμαστε κόντρα στη φύση, νοητικά, σωματικά και πνευματικά».

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