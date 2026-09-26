Ποιοι ήταν οι έξι που σκοτώθηκαν στην έκρηξη που σημειώθηκε στην Πλάκα.

Τη θλίψη της για τους νεκρούς της έκρηξης στην Πλάκα- ανάμεσά τους τέσσερις Αμερικανοί- εξέφρασε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με ανάρτηση στα social media.

Η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα χαρακτηρίζει «φριχτό συμβάν» την έκρηξη που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής και είχε ως συνέπεια να καταρρεύσει τμήμα κτιρίου στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν έξι άνθρωποι.

Η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο τεσσάρων Αμερικανών πολιτών στη χθεσινή έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας. Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με τις οικογένειες και τους οικείους εκείνων που σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν σε αυτό το φριχτό συμβάν. Η καρδιά μας είναι κοντά τους αυτή τη δύσκολη στιγμή. Εκφράζω τη βαθύτατη εκτίμησή μου στις ελληνικές ομάδες άμεσης επέμβασης οι οποίες εργάστηκαν ακούραστα στο σημείο του συμβάντος. Η πρεσβεία των ΗΠΑ παρέχει προξενική συνδρομή και υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων».

{https://x.com/USAmbassadorGR/status/2103868221396799619}

Έκρηξη στην Πλάκα: Ποιοι ήταν οι έξι νεκροί

Έξι άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί από τα συντρίμμια του κτιρίου στην Πλάκα, έπειτα από μαραθώνια επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Πρόκειται για δύο ηλικιωμένους, που ζούσαν στον δεύτερο όροφο του κτιρίου και τέσσερις Αμερικανούς οι οποίοι έμεναν στο κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, στον πρώτο όροφο.

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Οι ηλικιωμένοι ήταν ένας Βρετανός και μία Ελληνίδα. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι Αμερικανοί τουρίστες επρόκειτο να αναχωρήσουν από την Ελλάδα με πτήση που ήταν προγραμματισμένη για τις 15:30 της Παρασκευή.

Οι Αμερικανοί φέρεται να ήταν δύο ζευγάρια. Το ένα από αυτά έκανε ταξίδι του μέλιτος στην Ελλάδα, καθώς πρόσφατα είχε παντρευτεί. Επίσης, υπάρχουν αναφορές ότι η μία από τις γυναίκες που σκοτώθηκαν στην έκρηξη ήταν έγκυος.