Όσα είπε ο Σταμάτης Κραουνάκης για τον πρόωρο και αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Για την πρόωρη και αιφνίδια απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη μίλησε ο Σταμάτης Κραουνάκης, το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου, καθώς βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ.

Ο γνωστός μουσικός λίγες ώρες μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, μιλώντας σε τηλεοπτικές εκπομπές είχε αναφερθεί στην τελευταία του επικοινωνία με τον ερμηνευτή, η οποία σημειώθηκε μία ημέρα πριν από τον θάνατό του.

Σήμερα, μιλώντας στην Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Του Γιώργου ήταν χωρίς επιστροφή. Ήταν πολύ μεγάλο λάθος του που οποιοδήποτε θέμα του δεν πήγε να το λύσει σε μία καλή κλινική. Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη ημέρα… Με πήρε για να πάω στη συναυλία του».

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Σταμάτης Κραουνάκης: Η αναφορά στην Δήμητρα Γαλάνη

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Σταμάτης Κραουνάκης αναφέρθηκε σε μία νέα δημιουργία που ετοιμάζει με την Δήμητρα Γαλάνη. Αν και δεν θέλησε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες, αποκάλυψε ότι το κύριο αντικείμενο στο νέο τους είναι το συναίσθημα του έρωτα:

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«Η Χάρις είναι μύθος. Η Πρωτοψάλτη είναι αγαπημένη, όμως αυτή τη στιγμή, για εμένα, το παράσημο το δίνω στη Δήμητρα (σ.σ Γαλάνη). Ήρθε πολύ κοντά μου και έχουμε τρομερή σχέση αυτή τη στιγμή και της γράφω κάτι… Όσο είμαστε ακόμη σε θέση, θέλω να αφήσουμε κάτι γύρω από τον έρωτα…».

Και συνέχισε: «Τα έχουμε περάσει τα μπόλικα, τώρα άλλα ζητάει η καρδιά, τα μπόλικα που δεν ξέρουμε που ξυπνάμε τα έχουμε περάσει. Τώρα, δεν είμαι αχάριστος έχω έναν άνθρωπο στη ζωή μου που μου έμεινε, έχει πολύ μεγάλο κόστος. Πρέπει να μάθεις να ακούς τον άλλον και να τον αντέχεις και βεβαίως να σε αντέχει και αυτός... Η ζωή είναι μικρή. Εκπαιδεύστε τα παιδιά σας για να καταλάβουν ότι η καμπύλη τελειώνει κάποτε».

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