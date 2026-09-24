Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ - Σι στον Λευκό Οίκο - Στο βήμα της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ ο Αμπάς

Ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα με συναντήσεις και επισκέψεις έχει ετοιμάσει ο Ντόναλντ Τραμπ για τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, τον οποίο υποδέχεται στον Λευκό Οίκο την ώρα που στην Νέα Υόρκη, πραγματοποιούνται οι ομιλίες των ηγετών στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
Στην ατζέντα των δύο ηγετών, εκτός από το εμπόριο και τα διεθνή γεωπολιτικά ζητήματα με τους πολέμους στο Ιράν και τη Ρωσία, βρίσκεται το AI.
«Σπουδαία μέρα μαζί με τον πρόεδρο της Κίνα Σι Τζινπίνγκ. Η «Super Intelligence» - μετονομασία του Τραμπ για την ΑΙ, όπως είπε στην ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη - θα αποτελέσει μεγάλο μέρος της συζήτησής μας, αλλά θέλω μείνω σε αυτό ακριβώς. Και αυτή είναι και η θέση της Κίνας» έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social προϊδεάζοντας για το τι θα ακολουθήσει στον Λευκό Οίκο.
Η τριήμερη επίσκεψη Σι στις ΗΠΑ περιλαμβάνει επίσκεψη στον Λευκό Οίκο αλλά όχι ομιλία στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Άρχισε με τον Τραμπ να σπάει το πρωτόκολλοκαι να τον υποδέχεται ο ίδιος στο στρατιωτικό αεροδρόμιο του Μέριλαντ όπου και προσγειώθηκε το προεδρικό αεροπλάνο, με όλες τις τιμές. Ανταποδίδοντας την μοναδική τελετή υποδοχής που του είχε ετοιμάσει ο Σι Τζινπίνγκ όταν ο Αμερικανός πρόεδρος πριν από λίγους μήνες επισκέφθηκε την Κίνα.
«Συνάντησα τον πρόεδρο Σι στο αεροδρόμιο χθες και φαίνεται πως είναι δυνατός, σφριγηλός και σε φόρμα – Καλύτερα από ποτέ», έγραψε ο Τραμπ το πρωί της Πέμπτης. «Η κυρία Σι, φυσικά, πανέμορφη!» πρόσθεσε.
Δείτε live τη συνάντηση Τραμπ - Σι Τζινπίνγκ
{https://x.com/WhiteHouse/status/2103124757852168551}
{https://www.youtube.com/watch?v=EWdAEh9NeOs}
Live oι ομιλίες των ηγετών στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
{https://www.youtube.com/watch?v=vYRfQo6JMxc}
LIVE
-
Οι πρώτες δηλώσεις Τραμπ17:29:47
Για πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας κάνει λόγο ο Τραμπ στις πρώτες του δηλώσεις μέσα από τον Λευκό Οίκο.
Εξήρε τις σχέσεις των δύο χωρών «όπως έκαναν και οι πρόγονοί μας», όπως είπε χαρακτηριστικά.Με τον πρόεδρο Σι έχουμε εργαστεί μαζί έχουμε κάνει τρομακτικές προσπάθειες, δημιουργήσαμε το Συμβούλιο του Εμπορίου.
Έκανε πάλι λόγο για SI - και όχι ΑΙ- και δεσμεύτηκε για συνεργασία τις επόμενες δεκαετίες.
-
Οι δηλώσεις Τραμπ - ΣΙ17:25:14
{https://x.com/i/broadcasts/1nxeLMoPyZWJX}
-
Χωρίς τηλεοπτικά δίκτυα η κάλυψη17:23:13
Τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα δεν καλύπτουν επί του παρόντος την επίσκεψη, καθώς ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε την είσοδο σε δημοσιογράφους των CNN, MS Now και Politico, παρά το γεγονός ότι ομοσπονδιακός δικαστής είχε αναστείλει προσωρινά την απαγόρευση εισόδου που είχε επιβάλει ο πρόεδρος σε βάρος τους.
-
Άρχισε η ομιλία Αμπάς στον ΟΗΕ17:21:06
Άρχισε η προβολή του προηχογραφημένου μηνύματος του Μαχμούντ Αμπάς στον ΟΗΕ.
-
Στιγμιότυπα από την υποδοχή Σι Τζινπίνγκ στον Λευκό Οίκο17:19:53
Φωτογραφίες: AP /Jacquelyn Martin
-
Συνθήματα έξω από τον Λευκό Οίκο17:12:59
Την ίδια ώρα έξω από τον Λευκό Οίκο διαδηλωτές φωνάζουν συνθήματα και τραγουδούν κατά του προέδρου της Κίνας και υπέρ του Θιβέτ.
{https://www.youtube.com/watch?v=EmHjLMVBPTs}
-
Εν αναμονή των πρώτων δηλώσεων Τραμπ - Σι17:11:11
{https://www.youtube.com/watch?v=KroMEOZ8oFo}
-
Έφτασε στον Λευκό Οίκο το προεδρικό ζεύγος της Κίνας17:08:22
Η Μελάνια και ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκαν τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τη σύζυγό του στον Λευκό Οίκο.
-
Ξεκίνησε η τελετή υποδοχής17:07:22
Με τη μπάντα του στρατού να παίζει εμβατήρια βγήκε από τηον Λευκό Οίκο η Μελάνια και ο Ντόναλντ Τραμπ.
-
Και ο Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη - Για την ομιλία του στον ΟΗΕ17:04:39
Στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έφτασε και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος θα μιλήσει αργότερα στην έδρα του Οργανισμού.
-
Εν αναμονή της ομιλίας Αμπάς στον ΟΗΕ17:02:01
Την ώρα που ο Λευκός Οίκος ετοιμάζεται να υποδεχθεί στον πρόεδρο Σι, στο βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ θα μιλήσει μέσω βίντεο ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.
Ο Αμπάς θα μιλήσει μέσω βίντεο γιατί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά οι ΗΠΑ του απαγόρευσαν την είσοδο στη χώρα.
-
Διαδηλώσεις στην Ουάσινγκτον για την επίσκεψη Σι (Βίντεο)16:58:53
Διαδηλωτές συγκεντρώνονται στην Ουάσινγκτον λίγο πριν την έναρξη της επίσημης επίσκεψης του προέδρου της Κίνας στον Λευκό Οίκο.
{https://x.com/donkoclock/status/2103109163098296439}
-
Η υποδοχή που επιφύλαξε ο Τραμπ στον ομόλογό του16:57:35
{https://www.youtube.com/watch?v=U4-oF2FcIPg}
{https://x.com/Pragmatismo_/status/2102910019008377240}
{https://x.com/TheInsiderPaper/status/2102884522887127297}
-
Η ανάρτηση Τραμπ για την άφιξη του Σι Τζινπινγκ16:55:01
Μεγαλειώδης η ανάρτηση Τραμπ στο Truth Social.
-
Το πρόγραμμα της επίσκεψης Σι Τζινπίνγκ16:52:11
Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος και η Μελάνια Τραμπ έχουν σχεδιάσει μία περίτεχνη τελετή υποδοχής στον Λευκό Οίκο για τον Κινέζο ομόλογό τους, η οποία σηματοδοτεί την πρώτη επίσκεψη του Σι μετά από πάνω από μία δεκαετία.
Η τελετή ξεκινά στον κήπο του Λευκού Οίκου λίγο μετά τις 10 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής) δηλαδή 17:00 ώρα Ελλάδας και περιλαμβάνει τελετή έπαρσης σημαίας, τιμητικό άγημα των Ενόπλων Δυνάμεων με πλήρεις τιμές και τη μπάντα του Στρατού των ΗΠΑ.
Η τελετή θα μεταφερθεί στη συνέχεια μέσα στον Λευκό Οίκο, όπου η μπάντα των Πεζοναυτών θα παίξει τους εθνικούς ύμνους των δύο χωρών. Ο Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ θα απευθύνουν ομιλίες και θα ανταλλάξουν δώρα. Στο πλαίσιο της επίσκεψης αναμένεται να πραγματοποιηθεί στρατιωτική επιθεώρηση στον Κήπο των Ρόδων. Η τελετή θα ολοκληρωθεί με στρατιωτική αεροπορική επίδειξη, στην οποία θα συμμετάσχουν ένα αεροσκάφος B-2 Spirit και τέσσερα F-22 Raptor.
Στις 11:30 π.μ. (18:30 ώρα Ελλάδας), ο Τραμπ και ο Σι θα αρχίσουν διμερείς συναντήσεις στο Οβάλ Γραφείο.
Παράλληλα, η Μελάνια Τραμπ έχει προγραμματίσει επίσκεψη στο Εθνικό Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Smithsonian μαζί με τη σύζυγο του Σι Τζινπίνγκ, την Πενγκ Λιγιουάν, την ώρα που οι σύζυγοί τους θα συμμετέχουν σε συναντήσεις.
Το βράδυ της Πέμπτης, ο Κινέζος ηγέτης και η σύζυγός του θα επιστρέψουν στον Λευκό Οίκο για επίσημο δείπνο στην Ανατολική Αίθουσα. Θα τους υποδεχθούν ξανά ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ στις 1:45 μετά τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας), ενώ οι δύο παγκόσμιοι ηγέτες θα εκφωνήσουν ομιλίες στην Ανατολική Αίθουσα σχεδόν μία ώρα αργότερα.
Το πρωί της Παρασκευής (τοπική ώρα) το ζεύγος Τραμπ θα φιλοξενήσει το προεδρικό ζεύγος της Κίνας για τσάι στο Κόκκινο Δωμάτιο ενώ στη συνέχεια θα επισκεφθούν τα Εθνικά Αρχεία, πριν αναχωρήσουν για να επιστρέψουν στην Κίνα.