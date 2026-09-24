Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ - Σι στον Λευκό Οίκο - Στο βήμα της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ ο Αμπάς

Ο Σι Τζινπίνγκ πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στις ΗΠΑ με συναντήσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ αλλά δεν σκοπεύει να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα με συναντήσεις και επισκέψεις έχει ετοιμάσει ο Ντόναλντ Τραμπ για τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, τον οποίο υποδέχεται στον Λευκό Οίκο την ώρα που στην Νέα Υόρκη, πραγματοποιούνται οι ομιλίες των ηγετών στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Στην ατζέντα των δύο ηγετών, εκτός από το εμπόριο και τα διεθνή γεωπολιτικά ζητήματα με τους πολέμους στο Ιράν και τη Ρωσία, βρίσκεται το AI.

«Σπουδαία μέρα μαζί με τον πρόεδρο της Κίνα Σι Τζινπίνγκ. Η «Super Intelligence» - μετονομασία του Τραμπ για την ΑΙ, όπως είπε στην ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη - θα αποτελέσει μεγάλο μέρος της συζήτησής μας, αλλά θέλω μείνω σε αυτό ακριβώς. Και αυτή είναι και η θέση της Κίνας» έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social προϊδεάζοντας για το τι θα ακολουθήσει στον Λευκό Οίκο.

Η τριήμερη επίσκεψη Σι στις ΗΠΑ περιλαμβάνει επίσκεψη στον Λευκό Οίκο αλλά όχι ομιλία στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Άρχισε με τον Τραμπ να σπάει το πρωτόκολλοκαι να τον υποδέχεται ο ίδιος στο στρατιωτικό αεροδρόμιο του Μέριλαντ όπου και προσγειώθηκε το προεδρικό αεροπλάνο, με όλες τις τιμές. Ανταποδίδοντας την μοναδική τελετή υποδοχής που του είχε ετοιμάσει ο Σι Τζινπίνγκ όταν ο Αμερικανός πρόεδρος πριν από λίγους μήνες επισκέφθηκε την Κίνα.

«Συνάντησα τον πρόεδρο Σι στο αεροδρόμιο χθες και φαίνεται πως είναι δυνατός, σφριγηλός και σε φόρμα – Καλύτερα από ποτέ», έγραψε ο Τραμπ το πρωί της Πέμπτης. «Η κυρία Σι, φυσικά, πανέμορφη!» πρόσθεσε.

Δείτε live τη συνάντηση Τραμπ - Σι Τζινπίνγκ

{https://x.com/WhiteHouse/status/2103124757852168551}

{https://www.youtube.com/watch?v=EWdAEh9NeOs}

Live oι ομιλίες των ηγετών στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

{https://www.youtube.com/watch?v=vYRfQo6JMxc}

LIVE