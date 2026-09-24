Η Σνάμπελ αναμένεται να αναλάβει τα νέα της καθήκοντα στις 4 Ιανουαρίου 2027, μετακινούμενη στο ΔΝΤ έπειτα από πολυετή θητεία στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Την πρόθεσή της να διορίσει την Ιζαμπέλ Σνάμπελ στη θέση της Χρηματοοικονομικής Συμβούλου και Διευθύντριας του Τμήματος Νομισματικών και Κεφαλαιαγορών (Monetary and Capital Markets Department – MCM) του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ανακοίνωσε η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

Η Σνάμπελ αναμένεται να αναλάβει τα νέα της καθήκοντα στις 4 Ιανουαρίου 2027, μετακινούμενη στο ΔΝΤ έπειτα από πολυετή θητεία στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπου σήμερα είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γκεοργκίεβα χαρακτήρισε τη Σνάμπελ διακεκριμένη οικονομολόγο και υπεύθυνη χάραξης πολιτικής, υπογραμμίζοντας την εμπειρία της στη νομισματική πολιτική, τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Όπως ανέφερε, η βαθιά γνώση της στα πεδία των κεντρικών τραπεζών, των κεφαλαιαγορών και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας θα είναι ιδιαίτερα σημαντική για το ΔΝΤ σε μια περίοδο ταχύτατων αλλαγών στο διεθνές χρηματοπιστωτικό περιβάλλον.

Το βιογραφικό της Σνάμπελ

Η Ιζαμπέλ Σνάμπελ εντάχθηκε στην ΕΚΤ το 2020 και είναι αρμόδια για τις πράξεις αγοράς, την έρευνα και τη στατιστική. Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχει παράλληλα στη λήψη των αποφάσεων για τη νομισματική πολιτική της Ευρωζώνης.

Κατά τη διάρκεια της θητείας της στη Φρανκφούρτη διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στη διαχείριση διαδοχικών κρίσεων και αναταράξεων, από την πανδημία έως το ενεργειακό σοκ του 2022, την κρίση κόστους ζωής και τις περιόδους έντονης μεταβλητότητας στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Παράλληλα, ηγήθηκε της ανάπτυξης του νέου πλαισίου εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, ενώ προώθησε την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εποπτικών και στατιστικών αναφορών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Πριν από την ένταξή της στην ΕΚΤ, η Σνάμπελ είχε διατελέσει μέλος του Γερμανικού Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, αντιπρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου και πρόεδρος του Συμβουλευτικού Συμβουλίου της γερμανικής εποπτικής αρχής BaFin. Μέσα από τις συγκεκριμένες θέσεις απέκτησε εκτενή εμπειρία στη μακροπροληπτική πολιτική, την τραπεζική εποπτεία, τις κεφαλαιαγορές και τη χρηματοπιστωτική ρύθμιση.

Παράλληλα με την πορεία της στη χάραξη οικονομικής πολιτικής, διαθέτει ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο. Είναι καθηγήτρια Χρηματοοικονομικής Οικονομικής στο Πανεπιστήμιο της Βόννης και έχει αποκτήσει διδακτορικό στα οικονομικά, με ανώτατη διάκριση, από το Πανεπιστήμιο του Μάνχαϊμ. Το ερευνητικό της έργο επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στις τραπεζικές κρίσεις, τον συστημικό κίνδυνο, τη χρηματοπιστωτική ρύθμιση, τη διεθνή χρηματοοικονομική και την οικονομική ιστορία.

«Η Ιζαμπέλ είναι μια ιδιαίτερα σεβαστή ηγέτιδα και επικοινωνιολόγος», ανέφερε η Γκεοργκίεβα, σημειώνοντας ότι η εμπειρία και η προσήλωσή της στη διεθνή συνεργασία αναμένεται να ενισχύσουν το έργο του Ταμείου για την παγκόσμια νομισματική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα.