Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη πήρε την απόφαση να μεταφέρει τα οστά της σκυλίτσας του «Μαζώ», της Αρίθας, στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών.

Ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο στη ζωή του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν η σχέση του με την Αρίθα, τη σκυλίτσα που παρέμεινε στο πλευρό του για περίπου μία δεκαετία. Μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, η οικογένειά του προχωρά σε μία κίνηση που έχει έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα οστά της Αρίθα πρόκειται να μεταφερθούν στον τάφο του Γιώργου Μαζωνάκη στη Νίκαια. Το μαύρο σνάουζερ έχει ταφεί στον κήπο της μεζονέτας του Μαζωνάκη στη Βούλα, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Η οικογένεια Μαζωνάκη φέρεται να έχει αποφασίσει την τοποθέτηση των οστών της Αρίθα σε οστεοφυλάκιο στο μνήμα του τραγουδιστή, στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών.

Ωστόσο, η διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς η κατοικία στη Βούλα παραμένει σφραγισμένη. Αυτό σημαίνει ότι οι συγγενείς δεν έχουν προς το παρόν τη δυνατότητα να μπουν στον χώρο και να πραγματοποιήσουν την εκταφή.

Μόλις αρθεί το συγκεκριμένο πρακτικό εμπόδιο, αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία για τη μεταφορά των οστών από τη Βούλα στη Νίκαια.

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Η ανακοίνωση της οικογένειας

Υπάρχουν κάποιοι δεσμοί που δεν σπάνε ποτέ, ούτε καν με τον θάνατο.

Η Αρίθα, το αγαπημένο μαύρο σνάουζερ που στάθηκε ο πιο πιστός σύντροφος του Γιώργου Μαζωνάκη για δέκα ολόκληρα χρόνια, ετοιμάζεται να τον συναντήσει ξανά στην τελευταία του κατοικία.

Η οικογένεια του τραγουδιστή πήρε μια βαθιά συγκινητική απόφαση: να μεταφέρει τα οστά της Αρίθα από τον κήπο της Βούλας στον οικογενειακό τάφο, στο κοιμητήριο της Νίκαιας. Εκεί που αναπαύεται πλέον και ο ίδιος.

«Ήταν η μεγαλύτερη αγάπη της ζωής μου. Με έμαθε να αγαπάω», έλεγε συχνά ο Γιώργος για το πλάσμα που ήταν «ο μόνος φίλος του».

Και τώρα η «μεγαλύτερη αγάπη της ζωής του» θα βρίσκεται ξανά στο πλευρό του. Γιατί η αληθινή αγάπη συνεχίζεται στην αιωνιότητα.