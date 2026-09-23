Το μηχάνημα που χειριζόταν ο 52χρονος εξετράπη και έπεσε σε γκρεμό.

Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (23/09) κοντά στη Μονή Ιβήρων στο Άγιο Όρος, όταν ο εσκαφέας που χειριζόταν ένας 52χρονος εξετράπη, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, σημειώθηκε περίπου στις 14:30. Κατά τη διάρκεια εργασιών στην περιοχή, ο εσκαφέας που χειριζόταν ο 52χρονος εξετράπη και κατέληξε σε γκρεμό.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική. 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρυών επιχείρησαν για τον εντοπισμό και την ανάσυρσή του. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον 52χρονο στο Κέντρο Υγείας Καρυών χωρίς τις αισθήσεις του, όμως λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

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