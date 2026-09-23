Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι δεν θα σταματήσουν οι εχθροπραξίες.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία, αλλά χωρίς κατάπαυση πυρός. Την ίδια ώρα, ο Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε πως και οι δύο πλευρές ενδιαφέρονται για μια «περιορισμένη εκεχειρία», ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε για κατάπαυση πυρός στη Μαύρη Θάλασσα.

Η Ρωσία είναι έτοιμη να εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις για μια βιώσιμη και δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία, αλλά δεν θα σταματήσει τις εχθροπραξίες κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, είπε ο Σεργκέι Λαβρόφ, μιλώντας στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Έχοντας μάθει από την πικρή εμπειρία μας, δεν θα παύσουμε την ειδική στρατιωτική επιχείρηση για την περίοδο των διαπραγματεύσεων, με οποιαδήποτε μορφή», τόνισε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, που κατηγόρησε την Ευρώπη ότι επιδιώκει μια εκεχειρία προκειμένου να επανεξοπλίσει την Ουκρανία.

«Η Ευρώπη θέλει μόνο ένα διάλειμμα προκειμένου να το αξιοποιήσει ώστε να εφοδιάσει το καθεστώς του Κιέβου με όπλα», είπε ο Λαβρόφ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ τον Αύγουστο του 2025, μετά τη συνάντηση στο Άνκορατζ, όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να επιδιώξουμε όχι κάποια συμφωνία για κατάπαυση πυρός, αλλά μια μακροχρόνια συμφωνία ειρήνης ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, η οποία αξιόπιστα θα βάλει ένα τέλος στον πόλεμο», συμπλήρωσε, σημειώνοντας πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει επιβεβαιώσει επανειλημμένα ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις ώστε να επιτευχθεί μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη.

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Ρούμπιο: Ενδιαφέρον για περιορισμένη κατάπαυση πυρός

Νωρίτερα σήμερα, ο Σεργκέι Λαβρόφ συναντήθηκε με τον Μάρκο Ρούμπιο, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Μετά τη συνάντησή τους, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών είπε πως τόσο το Κίεβο, όσο και η Μόσχα έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για μια περιορισμένη κατάπαυση του πυρός, που θα αφορά τους στόχους που σχετίζονται με την ενέργεια και τα σιτηρά.

«Πιστεύω ότι και οι δύο πλευρές έχουν εκφράσει ένα ενδιαφέρον για κάποιου είδους περιορισμένη κατάπαυση πυρός που περιλαμβάνει την ενέργεια και τα σιτηρά. Προφανώς, ξέρετε πως ούτε αυτό θα είναι εύκολο», είπε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους.

Από πλευράς της Μόσχας δεν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση που να δείχνει ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συμφωνήσει σε κάτι τέτοιο, ούτε είναι σαφές εάν ο Ρούμπιο εννοούσε πως υπήρξε πρόοδος στη συνάντησή του με τον Λαβρόφ.

Πάντως, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αναγνώρισε ότι θα είναι μεγάλη πρόκληση μια τέτοια περιορισμένη κατάπαυση πυρός, με δεδομένο ότι οι επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους αποτελούν τον πυρήνα της τακτικής και των δύο πλευρών σε αυτό τον πόλεμο.

Ζελένσκι: Το Κίεβο έτοιμο για κατάπαυση πυρός στη Μαύρη Θάλασσα

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι συζήτησε το ενδεχόμενο ενός μορατόριουμ για επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη.

Προτού απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Ουκρανός πρόεδρος μίλησε σε συνέδριο. Εκεί ανέφερε πως το Κίεβο είναι έτοιμο για μια εκεχειρία στη Μαύρη Θάλασσα, με βάση τις προτάσεις που έχουν κάνει η Αίγυπτος, η Ινδία και η Τουρκία.

«Περιμένουμε την απάντηση της Ρωσίας. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να διασφαλίσει την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την επισιτιστική ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα, εάν η Ρωσία είναι έτοιμη να κάνει πραγματικά βήματα για την αποκλιμάκωση. Πρέπει να ξεκινήσουμε από κάπου», δήλωσε.

Με πληροφορίες από Anadolu, Reuters