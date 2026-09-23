Να αντικαταστήσει τη σοβιετικού τύπου διοικητική οργάνωση των στρατευμάτων της επιθυμεί η Ουκρανία.

Τον τρόπο με τον οποίο διοικεί τις μονάδες στο μέτωπο απέναντι στη Ρωσία σκοπεύει να αλλάξει η Ουκρανία, δίνοντας μεγαλύτερη αυτονομία σε έμπειρους αξιωματικούς και διοικητές πρώτης γραμμής.

Η νέα προσέγγισει επιδιώκει να περιορίσει την αυστηρά ιεραρχική, σοβιετικού τύπου διοίκηση και να ενισχύσει την πρωτοβουλία όσων βρίσκονται κοντά στις πραγματικές συνθήκες του πολέμου.

Ο 27χρονος λοχίας Βίταλι Τομτσισάκ, μιλώντας στο Reuters, υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται άμεσα από εκείνους που επιχειρούν στο πεδίο.

Πολλοί από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα είναι ηλικίας 20 έως 30 ετών. Ήδη διαθέτουν εμπειρία σε τακτικές πεζικού, drones, πυροβολικό και επιμελητεία, ενώ εκπαιδεύονται ώστε να μπορούν να λαμβάνουν αυτόνομες αποφάσεις σε συνθήκες μάχης.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι διοικητές συμμετέχουν σε ασκήσεις προσομοίωσης μάχης. Σε μία από αυτές, χρησιμοποιώντας χάρτη και σύμβολα στρατιωτικών μονάδων, καλούνται να αντιμετωπίσουν μια υποθετική ρωσική επίθεση σε χωριό. Η έκβαση ορισμένων ενεργειών καθορίζεται μέσω ζαριού, αναγκάζοντας τους συμμετέχοντες να προσαρμόζουν συνεχώς τα σχέδιά τους και να συνεργάζονται.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Το πρόγραμμα, που οργανώνεται από το Στρατιωτικό Ινστιτούτο του Εθνικού Πανεπιστημίου του Κιέβου και χρηματοδοτείται εν μέρει από τη φιλανθρωπική οργάνωση Come Back Alive, έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 1.200 αξιωματικούς από την έναρξή του, κατά τον πρώτο χρόνο του πολέμου.

Από τους 103 διοικητές που συμμετείχαν στον συγκεκριμένο κύκλο, 88 ολοκλήρωσαν επιτυχώς την εκπαίδευση στις 18 Ιουλίου. Δεκαπέντε δεν αποφοίτησαν, δύο για λόγους υγείας και οι υπόλοιποι λόγω ακαδημαϊκών επιδόσεων.

Έμφαση στην προστασία του ανθρώπινου δυναμικού και τις νέες τεχνολογίες

Η νέα φιλοσοφία συνδέεται και με την ανάγκη της Ουκρανίας να περιορίσει τις ανθρώπινες απόλειες, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει δυσκολίες στην αναπλήρωση με νέους στρατιώτες.

Ο 23χρονος λοχίας Άρτεμ Τσουχάρεφ, ο οποίος υπηρετεί στις Δυνάμεις Εδαφικής Άμυνας, ανέφερε ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να αντιμετωπίζει τους στρατιώτες της με τον ίδιο τρόπο που, όπως υποστήριξε, αντιμετωπίζει η Ρωσία το δικό της πεζικό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εκπαίδευση τον βοήθησε να κατανοήσει καλύτερα τον ρόλο και τις ευθύνες ενός αξιωματικού.

Ανάγκη να εγκαταλειφθεί η σοβιετικού τύπου διοίκηση

Η μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη αποφάσεων δεν αποτελεί παραδοσιακό χαρακτηριστικό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Παρά τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014, αξιωματικοί που εκπαιδεύτηκαν σε παραδοσιακές στρατιωτικές σχολές εξακολουθούν να διατηρούν σε ορισμένες περιπτώσεις νοοτροπίες σοβιετικού τύπου.

Αξιωματικός τάγματος, ο οποίος χρησιμοποιεί το στρατιωτικό προσωνύμιο «Houston», δήλωσε ότι σε ορισμένες στρατιωτικές σχολές οι αξιωματικοί διαμορφώνουν από νωρίς μια αρνητική στάση απέναντι στους λοχίες και τους στρατιώτες. Η αλλαγή αυτής της κουλτούρας αποτελεί πλέον αντικείμενο συζήτησης στην ανώτατη στρατιωτική ηγεσία.

Ο νέος αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Μιχαΐλο Ντραπάτι, ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιούλιο. Σύμφωνα με το Reuters, έχει δεσμευτεί για αλλαγές στον τρόπο διοίκησης και μεγαλύτερη έμφαση στην προστασία των στρατιωτών.

Σε πρόσφατη συνάντηση με ανώτερους υπαξιωματικούς συζητήθηκε η ενίσχυση του ρόλου του σώματος των υπαξιωματικών. Ο Ντραπάτι υπογράμμισε ότι ο λοχίας βρίσκεται πολύ κοντά στον απλό στρατιώτη και επομένως γνωρίζει άμεσα τις ανάγκες και τα προβλήματά του. Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι μεταξύ των ζητημάτων που έχουν τεθεί προς αντιμετώπιση είναι η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των υπαξιωματικών, η δημιουργία σαφέστερης δομής διοίκησης και η βελτίωση των αποδοχών.

Παράλληλα, ο Ντραπάτι έχει προωθήσει σε θέσεις ευθύνης διοικητές που υποστηρίζουν μια περισσότερο νατοϊκού τύπου κουλτούρα διοίκησης.

Το εγχείρημα εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της Ουκρανίας να προσαρμόσει τις ένοπλες δυνάμεις της στις απαιτήσεις ενός πολέμου που διαρκεί περισσότερο από τέσσερα χρόνια, με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνολογική καινοτομία, την ταχύτητα λήψης αποφάσεων και την αξιοποίηση της εμπειρίας των στρατιωτών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.