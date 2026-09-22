Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία επιθυμεί τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου και τη διεύρυνση των μόνιμων μελών του.

Η Ρωσία θεωρεί ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ πρέπει να διευρύνει τον αριθμό των μόνιμων μελών του πέρα από τα σημερινά πέντε και πως το υφιστάμενο δικαίωμα του βέτο θα πρέπει να παραμείνει σε ισχύ, δήλωσε σήμερα, Τρίτη, η Μόσχα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απαντούσε σε ερώτηση δημοσιογράφων σχετικά με την πρόταση του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν να καταργηθούν τόσο ο θεσμός των μόνιμων μελών όσο και το δικαίωμα βέτο.

Ο Ερντογάν έχει επικρίνει εδώ και καιρό το Συμβούλιο Ασφαλείας, υποστηρίζοντας ότι τα μόνιμα μέλη του που διαθέτουν δικαίωμα βέτο - Βρετανία, Κίνα, Γαλλία, Ρωσία και ΗΠΑ - δεν αντικατοπτρίζουν τη διεθνή κοινότητα και δεν είναι σε θέση να λαμβάνουν αποφάσεις γρήγορα.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία επιθυμεί τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου και τη διεύρυνση των μόνιμων μελών του.

«Ταυτόχρονα, θεωρούμε ότι ο θεσμός των μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, όπως και το δικαίωμα βέτο, αποτελούν πολύ σημαντικά στοιχεία της συνολικής δομής των Ηνωμένων Εθνών», δήλωσε.

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Με πληροφορίες από Reuters