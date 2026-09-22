Το αμερικανικό αργό υποχωρεί κατά 3,13%, στα 92,78 δολάρια το βαρέλι, με απώλειες 3 δολαρίων.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Τρίτη, καθώς οι αγορές αξιολογούν τις ενδείξεις για πιθανή διπλωματική αποκλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενόψει των κρίσιμων επαφών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Το αμερικανικό αργό υποχωρεί κατά 3,13%, στα 92,78 δολάρια το βαρέλι, με απώλειες 3 δολαρίων. Πτωτικά κινείται και το Μπρεντ, το οποίο διαμορφώνεται στα 97,70 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 2,63% ή 2,64 δολαρίων.

Αλλάζει το κλίμα

Το κλίμα στην αγορά άλλαξε μετά από δημοσίευμα του ιαπωνικού πρακτορείου Kyodo, σύμφωνα με το οποίο το Ιράν φέρεται να έχει προτείνει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ μέσα σε επτά ημέρες. Η πληροφορία αποδόθηκε σε μία μόνο πηγή και δεν είχε καταστεί δυνατό να επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στη Νέα Υόρκη, όπου αναμένεται να μεταβεί ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim, ο Πεζεσκιάν πρόκειται να παρουσιάσει τις θέσεις της Τεχεράνης για τις διεθνείς εξελίξεις, με ιδιαίτερη έμφαση στη σύγκρουση με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ενώ έχουν προγραμματιστεί επαφές με ηγέτες άλλων χωρών στο περιθώριο της Συνέλευσης.

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