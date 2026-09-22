Iδιαίτερα ισχυρή παραμένει και η κεφαλαιακή θέση της τράπεζας: Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 17,3% τον Ιούνιο του 2026, αισθητά υψηλότερα από τον εσωτερικό στόχο της Εθνικής, ο οποίος κινείται κοντά στο 13%

Σε θετικό από σταθερό αναβάθμισε η Moody’s Ratings το outlook για τις μακροπρόθεσμες καταθέσεις της Εθνικής Τράπεζας, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την πιστοληπτική τους αξιολόγηση στο Baa1.

Για το senior unsecured χρέος της τράπεζας, το οποίο επίσης αξιολογείται με Baa1, ο οίκος αναθεώρησε την προοπτική σε σταθερή από αρνητική. Η κίνηση έρχεται μετά την πρόσφατη αναβάθμιση του outlook της Ελλάδας σε θετικό από σταθερό, με τη Moody’s να διατηρεί την πιστοληπτική αξιολόγηση του ελληνικού Δημοσίου στο Baa3.

Παράλληλα, ο οίκος επιβεβαίωσε το Baseline Credit Assessment (BCA) της Εθνικής στο baa3, επισημαίνοντας ως βασικούς πυλώνες του πιστωτικού της προφίλ την ισχυρή επαναλαμβανόμενη κερδοφορία, την υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, τη βελτιωμένη ποιότητα του ενεργητικού και την ισχυρή θέση ρευστότητας.

Ισχυρή Κερδοφορία και Κεφαλαιακή Επάρκεια

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, η Εθνική κατέγραψε ετησιοποιημένη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) 15,5%, ενώ τα βασικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση. Παρά την αύξηση των λειτουργικών εξόδων κατά 8%, ο δείκτης κόστους προς έσοδα παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, περίπου στο 35%, υποστηρίζοντας την κερδοφορία του ομίλου.

Ιδιαίτερα ισχυρή παραμένει και η κεφαλαιακή θέση της τράπεζας. Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 17,3% τον Ιούνιο του 2026, αισθητά υψηλότερα από τον εσωτερικό στόχο της Εθνικής, ο οποίος κινείται κοντά στο 13%.

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Η Moody’s επισημαίνει, ωστόσο, ότι η ποιότητα των κεφαλαίων εξακολουθεί να επιβαρύνεται από το ύψος των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTCs). Οι DTCs αντιστοιχούσαν στο 38% του CET1, ποσοστό πάντως σημαντικά χαμηλότερο από το 46% που είχε καταγραφεί έναν χρόνο νωρίτερα.

Βελτίωση Ποιότητας Ενεργητικού και Ρευστότητας

Θετική παραμένει η εικόνα και στην ποιότητα του ενεργητικού. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) διατηρήθηκε στο ιδιαίτερα χαμηλό 2,4%, με την κάλυψή τους να φθάνει στο 105%. Ταυτόχρονα, το κόστος πιστωτικού κινδύνου περιορίστηκε στις 38 μονάδες βάσης, από 43 μονάδες βάσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Η Εθνική διατηρεί επίσης ισχυρό προφίλ χρηματοδότησης και ρευστότητας. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βρίσκεται στο 67%, ενώ ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) διαμορφώνεται στο 227% και ο δείκτης καθαρής σταθερής χρηματοδότησης (NSFR) στο 143%.

Στην αξιολόγησή της, η Moody’s συνδέει άμεσα τη θετική προοπτική των καταθέσεων της Εθνικής με την αντίστοιχη θετική προοπτική της ελληνικής οικονομίας και της κρατικής πιστοληπτικής αξιολόγησης. Μια μελλοντική αναβάθμιση της τράπεζας θα μπορούσε να ακολουθήσει ενδεχόμενη αναβάθμιση του ελληνικού Δημοσίου, υπό την προϋπόθεση ότι η Εθνική θα διατηρήσει την ισχυρή κερδοφορία, την κεφαλαιακή επάρκεια και την καλή ποιότητα ενεργητικού της κατά τους επόμενους 12 έως 18 μήνες.

Στον αντίποδα, παρά τη σημαντική βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών, η υψηλή έκθεση της Εθνικής στο Eλληνικό Δημόσιο εξακολουθεί να αποτελεί παράγοντα που συνδέει στενά το πιστωτικό προφίλ της τράπεζας με εκείνο της χώρας.