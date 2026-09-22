Η GRANIKAL αναλαμβάνει τη διανομή της Σοκολατοποιίας Μυκόνου στην ελληνική αγορά.

Η Mykonos Chocolate Co. κάνει το επόμενο σημαντικό βήμα στην αναπτυξιακή της πορεία, επεκτείνοντας τη διάθεση των προϊόντων της σε ολόκληρη την Ελλάδα μέσα από τη νέα στρατηγική συνεργασία της με τη GRANIKAL, η οποία αναλαμβάνει τη διανομή της στην ελληνική αγορά.

Μέσα σε μόλις λίγους μήνες από την παρουσίασή της, η Σοκολατοποιία Μυκόνου κατάφερε να δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα δυναμικό κοινό και αυξανόμενη ζήτηση για τα προϊόντα της. Παράλληλα, οι σοκολάτες της έχουν ήδη «ταξιδέψει» σε ολόκληρο τον κόσμο μέσα στις αποσκευές των επισκεπτών της Μυκόνου, οι οποίοι τις επιλέγουν ως μια γεύση και ανάμνηση από το νησί.

Η συνεργασία με τη GRANIKAL έρχεται να ανταποκριθεί σε αυτή τη ζήτηση και αποτελεί κομβικό βήμα στο στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης της Mykonos Chocolate Co., με πρώτο στόχο την οργανωμένη πανελλαδική της παρουσία και επόμενο ορίζοντα τη συστηματική ανάπτυξη σε επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μια προσπάθεια που γεννήθηκε στη Μύκονο από μια ομάδα ανθρώπων του νησιού, με την επιθυμία από την πρώτη στιγμή να ξεπεράσει τα γεωγραφικά του όρια, βλέπει σήμερα αυτόν τον στόχο να γίνεται πραγματικότητα.

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Η ανταπόκριση του κόσμου και η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για τα προϊόντα μας δημιούργησαν πολύ γρήγορα την ανάγκη για το επόμενο βήμα. Στη GRANIKAL βρήκαμε τον κατάλληλο συνεργάτη για να υλοποιήσουμε τον στρατηγικό μας στόχο: να κάνουμε τη Mykonos Chocolate Co. διαθέσιμη σε επιλεγμένα σημεία σε ολόκληρη την Ελλάδα και, παράλληλα, να δημιουργήσουμε τις βάσεις για τη μελλοντική μας ανάπτυξη στο εξωτερικό.

Θέλουμε η Mykonos Chocolate Co. να ταξιδέψει πολύ πέρα από τη Μύκονο, χωρίς ποτέ να χάσει τον τόπο, την ταυτότητα και την ιστορία από όπου ξεκίνησε» .

Από την πλευρά της GRANIKAL, η νέα συνεργασία σηματοδοτεί παράλληλα την είσοδο της εταιρείας στην κατηγορία των τροφίμων.

Ο Άρης Ζούμπος, Γενικός Διευθυντής της Granikal σημειώνει:

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που η GRANIKAL κάνει το πρώτο της βήμα στην κατηγορία των τροφίμων μέσα από τη συνεργασία μας με μια εξαιρετική ελληνική εταιρεία.

Η Σοκολατοποιία Μυκόνου αποτελεί μια μοναδική εταιρεία που γεννήθηκε στη Μύκονο και συνδυάζει την υψηλή ποιότητα, την αυθεντικότητα και τα ξεχωριστά προϊόντα της.

Για εμάς στη GRANIKAL, η συνεργασία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας κατηγορίας για την εταιρεία μας, με έναν συνεργάτη που μοιράζεται τη φιλοσοφία μας: να επενδύουμε σε μονσδικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, με ξεκάθαρη ταυτότητα και πραγματικές δυνατότητες που δημιουργούν αξία στην αγορά.

Η Mykonos Chocolate Co. θα είναι άμεσα διαθέσιμη σε επιλεγμένες κάβες, delicatessen και σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα.

Τα σημεία διάθεσης θα ανανεώνονται στο mykonoschocolate.com.

Σχετικά με τη Mykonos Chocolate Co.

Η Mykonos Chocolate Co. είναι μια ελληνική εταιρεία παραγωγής σοκολάτας που γεννήθηκε και παράγει στη Μύκονο, με στόχο να δημιουργήσει ένα σύγχρονο ελληνικό προϊόν με ισχυρή ταυτότητα και αφετηρία τον τόπο του.

Με έμφαση στην ποιότητα, τη γεύση, το design και την επιλογή εκλεκτών πρώτων υλών, δημιουργεί σοκολάτες που μεταφέρουν ένα κομμάτι της Μυκόνου πέρα από τα γεωγραφικά όρια του νησιού.

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, τα προϊόντα της έχουν αποκτήσει διεθνές κοινό μέσα από τους επισκέπτες της Μυκόνου, ενώ σήμερα η εταιρεία περνά στην επόμενη φάση ανάπτυξής της, με οργανωμένη παρουσία σε ολόκληρη την Ελλάδα και μελλοντικό προσανατολισμό προς επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού.

Σχετικά με τη GRANIKAL

Η GRANIKAL ιδρύθηκε το 2009 και αποτελεί μία από τις δυναμικά αναπτυσσόμενες ελληνικές εταιρείες εισαγωγής και διανομής premium αλκοολούχων και μη αλκοολούχων brands, με έμφαση στην ανάπτυξη ισχυρών διεθνών και ελληνικών εμπορικών σημάτων.

Με έδρα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, διαθέτει ένα ευρύ και διαρκώς εξελισσόμενο portfolio και συνεργάζεται με κορυφαίους οίκους, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες εισαγωγής, διανομής και ανάπτυξης brands στην ελληνική αγορά.

Με την προσθήκη της Mykonos Chocolate Co. στο portfolio της, η GRANIKAL διευρύνει τη δραστηριότητά της και πραγματοποιεί την είσοδό της στην κατηγορία των τροφίμων.