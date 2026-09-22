Στο πένθος το 5ο Γυμνάσιο για την απώλεια της 14χρονης μαθήτριας – «Καλό ταξίδι, αγαπημένη μας Ελένη»

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει τη σχολική κοινότητα του 5ου Γυμνασίου Ηρακλείου, μετά την είδηση του πρόωρου και αιφνίδιου θανάτου 14χρονης μαθήτριας. Η απώλεια της νεαρής μαθήτριας έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην οικογένειά της, στους συγγενείς και φίλους της, αλλά και στους συμμαθητές και τη σχολική κοινότητα. Μάλιστα η εξόδιος ακολουθία είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 5 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Καβροχώρι Μαλεβιζίου σύμφωνα με το cretalive.gr.

Το «αντίο» του 5ου Γυμνασίου Ηρακλείου

Με μια συγκινητική ανακοίνωση, ο Σύλλογος Διδασκόντων του 5ου Γυμνασίου Ηρακλείου εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη για την απώλεια της μαθήτριας. «Η είδηση του θανάτου της γέμισε με ανείπωτη θλίψη ολόκληρη τη σχολική μας κοινότητα. Η απώλεια ενός παιδιού, γεμάτου ζωή, όνειρα και προσδοκίες, είναι ένα γεγονός αδιανόητο που συγκλονίζει βαθιά όλους μας», αναφέρει ο Σύλλογος Διδασκόντων. Παράλληλα, ως ελάχιστη ένδειξη συμπαράστασης και τιμής στη μνήμη της 14χρονης, ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφάσισε να συγκεντρώσει χρηματικό ποσό, το οποίο θα διατεθεί σύμφωνα με την επιθυμία και την υπόδειξη της οικογένειας. Στο μήνυμά τους, οι εκπαιδευτικοί αναφέρονται στη μνήμη της Ελένης και στο χαμόγελό της, που, όπως σημειώνουν, θα παραμείνουν ζωντανά στην καρδιά και στην ιστορία του σχολείου. «Η μνήμη της και το ζεστό της χαμόγελο θα παραμείνουν ζωντανά στην καρδιά και στην ιστορία του σχολείου μας. Καλό ταξίδι, αγαπημένη μας Ελένη», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Διδασκόντων

«Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 5ου Γυμνασίου Ηρακλείου εκφράζει τη βαθιά του οδύνη για την αιφνίδια και πρόωρη απώλεια μαθήτριας του σχολείου μας.Η είδηση του θανάτου της γέμισε με ανείπωτη θλίψη ολόκληρη τη σχολική μας κοινότητα. Η απώλεια ενός παιδιού, γεμάτου ζωή, όνειρα και προσδοκίες, είναι ένα γεγονός αδιανόητο που συγκλονίζει βαθιά όλους μας.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων εκφράζει τα βαθύτατα και ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της και στέκεται με αγάπη και συμπαράσταση δίπλα στους συμμαθητές, στις συμμαθήτριες και στους φίλους της.

Ως ελάχιστη ένδειξη συμπαράστασης και τιμής στη μνήμη της Ελένης, ο Σύλλογος Διδασκόντων θα συγκεντρώσει χρηματικό ποσό, το οποίο θα διατεθεί, σύμφωνα με την επιθυμία και την υπόδειξη της οικογένειάς της.

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Η μνήμη της και το ζεστό της χαμόγελο θα παραμείνουν ζωντανά στην καρδιά και στην ιστορία του σχολείου μας.

Καλό ταξίδι, αγαπημένη μας Ελένη.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 5ου Γυμνασίου Ηρακλείου».