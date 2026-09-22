Το έργο αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της εταιρείας για τη διαμόρφωση ενός περισσότερο καθετοποιημένου και ανταγωνιστικού παραγωγικού μοντέλου.

Η Metlen προχωρά σε νέα στρατηγική επένδυση ύψους περίπου 25 εκατ. ευρώ στην ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ., ενισχύοντας το «Integrated Aluminium Value Chain» του Κλάδου Μετάλλων και διευρύνοντας τις δυνατότητές της στην αξιοποίηση ανακυκλωμένου αλουμινίου.

Η επένδυση αφορά την εγκατάσταση σύγχρονου και υψηλά αυτοματοποιημένου εξοπλισμού διαλογής, επεξεργασίας και τήξης, με στόχο την τεχνολογική αναβάθμιση της μεγαλύτερης ανεξάρτητης μονάδας παραγωγής ανακυκλωμένου αλουμινίου στην Ελλάδα. Παράλληλα, δημιουργούνται νέες συνέργειες με το εργοστάσιο «Αλουμίνιον της Ελλάδος», ενισχύοντας την καθετοποίηση της παραγωγής και τη θέση της Metlen στην ευρωπαϊκή βιομηχανία αλουμινίου.

Το έργο αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της εταιρείας για τη διαμόρφωση ενός περισσότερο καθετοποιημένου και ανταγωνιστικού παραγωγικού μοντέλου. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πρώτων υλών, η αύξηση της προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται εντός του παραγωγικού συστήματος και η περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η νέα επένδυση θα επιτρέψει στην ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. να διαχειρίζεται πιο σύνθετες ροές scrap αλουμινίου, συμπεριλαμβανομένων νέων κατηγοριών post-consumer scrap. Πρόκειται για αλουμίνιο που προέρχεται από προϊόντα τα οποία έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους και το οποίο, λόγω των χαρακτηριστικών του, ήταν έως σήμερα δυσκολότερο να ενταχθεί με αποδοτικό τρόπο στην παραγωγική διαδικασία.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα διευρύνει τη σημασία της επένδυσης πέρα από την αύξηση της χρήσης ανακυκλωμένου μετάλλου. Η Metlen θα μπορεί να κινηθεί πιο κοντά στην πηγή προμήθειας του scrap, αποκτώντας πρόσβαση σε μεγαλύτερες ποσότητες λιγότερο επεξεργασμένου υλικού και μεταφέροντας μεγαλύτερο μέρος της επεξεργασίας και της δημιουργίας αξίας στο εσωτερικό του δικού της παραγωγικού συστήματος.

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Συνεργασία

Κεντρικό ρόλο σε αυτό το μοντέλο αποκτά η συνεργασία της ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. με το «Αλουμίνιον της Ελλάδος». Η πρώτη λειτουργεί ως κόμβος συλλογής, διαλογής και προεπεξεργασίας scrap, ενώ το «Αλουμίνιον της Ελλάδος» διαθέτει την παραγωγική κλίμακα και τη μεταλλουργική ευελιξία που απαιτούνται για την ενσωμάτωση πιο απαιτητικών ροών ανακυκλωμένου μετάλλου σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Με τον τρόπο αυτό, οι δύο μονάδες, η μία με αντικείμενο την παραγωγή πρωτόχυτου (primary) και η άλλη δευτερόχυτου (secondary) αλουμινίου, λειτουργούν συμπληρωματικά στο πλαίσιο ενός ενιαίου παραγωγικού συστήματος.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η περιβαλλοντική διάσταση του έργου. Η ανακύκλωση αλουμινίου απαιτεί περίπου το 5% της ενέργειας που χρειάζεται για την παραγωγή πρωτόχυτου μετάλλου. Ως εκ τούτου, η μεγαλύτερη αξιοποίηση δευτερογενούς αλουμινίου μπορεί να περιορίσει το ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα της παραγωγής, να μειώσει την κατανάλωση φυσικών πόρων και να υποστηρίξει τη μετάβαση προς περισσότερο κυκλικά μοντέλα βιομηχανικής δραστηριότητας.

Η επένδυση έχει παράλληλα ευρωπαϊκή διάσταση, καθώς κινείται στην κατεύθυνση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κυκλική οικονομία, τη βιομηχανική ανθεκτικότητα και τη στρατηγική αυτονομία. Στο πλαίσιο πρωτοβουλιών όπως το Critical Raw Materials Act και το Clean Industrial Deal, η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του scrap αλουμινίου συνδέεται με την προσπάθεια διατήρησης περισσότερων πρώτων υλών και μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας εντός της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Με την πλήρη ανάπτυξη του έργου, η Metlen εκτιμά ότι η συνολική παραγωγή θα ξεπεράσει τους 250.000 τόνους, ενώ αναμένει παράλληλα ενίσχυση των περιθωρίων κέρδους και των δύο εργοστασίων.