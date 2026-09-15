Ελλείψει οργανωμένης ευρωπαϊκής ζήτησης, η διεθνής αγορά εμφανίζεται ήδη πιο έτοιμη να απορροφήσει την παραγωγή της METLEN.

H Ευρώπη επιδιώκει να περιορίσει την εξάρτησή της από την Κίνα για κρίσιμες πρώτες ύλες, όμως ακόμη δεν έχει δημιουργήσει τη ζήτηση και τους μηχανισμούς που απαιτούνται για να απορροφήσει την ευρωπαϊκή παραγωγή. Αυτό το παράδοξο, όπως αναφέρει, επεσήμανε ο Executive Chairman της METLEN, Ευάγγελος Μυτιληναίος, σε συνέντευξη στους Financial Times.

Στο επίκεντρο της συνέντευξης βρίσκεται το γάλλιο, για το οποίο η METLEN σχεδιάζει ετήσια παραγωγή έως 50 τόνων, ποσότητα που, σύμφωνα με την εταιρεία, θα μπορούσε να καλύψει το σύνολο της σημερινής ευρωπαϊκής ζήτησης. Η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει από το επόμενο έτος, ενώ -όπως προστίθεται- το σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της METLEN έγκειται στο ιδιαίτερα χαμηλό κόστος παραγωγής, το οποίο διαμορφώνεται σήμερα κάτω από τα 300 δολάρια ανά κιλό, την ώρα που η τιμή στην Ευρώπη ξεπερνά τα 3.000 δολ. ανά κιλό. Παράλληλα, στόχος της εταιρείας είναι η περαιτέρω μείωση του κόστους στα 100 δολάρια ανά κιλό, ενισχύοντας την ανθεκτικότητά της ακόμη και σε περίπτωση σημαντικής αύξησης της κινεζικής προσφοράς και πτώσης των τιμών.

Ο κ. Μυτιληναίος τόνισε ότι ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να περιορίσει την εξάρτησή της από την Κίνα, δεν έχει ακόμη δημιουργήσει τους απαραίτητους μηχανισμούς χρηματοδότησης, ζήτησης και μακροπρόθεσμων εμπορικών δεσμεύσεων που θα επιτρέψουν στην ευρωπαϊκή παραγωγή να παραμείνει στην ευρωπαϊκή αγορά. Όπως επισημαίνει, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εξακολουθούν να προτιμούν σε σημαντικό βαθμό το φθηνότερο κινεζικό προϊόν, την ώρα που οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία κινούνται πιο αποφασιστικά για την ασφάλεια των δικών τους εφοδιαστικών αλυσίδων.

Στρατηγικής σημασίας πρώτη ύλη

Ελλείψει οργανωμένης ευρωπαϊκής ζήτησης, η διεθνής αγορά εμφανίζεται ήδη πιο έτοιμη να απορροφήσει την παραγωγή της METLEN. Περίπου το 25% της σχεδιαζόμενης παραγωγής ήδη έχει πωληθεί σε αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας, ενώ εξετάζονται ακόμη δύο πιθανές συμφωνίες με αγοραστές εκτός Ευρώπης.

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Σύμφωνα με τους FT, το γάλλιο αποτελεί στρατηγικής σημασίας πρώτη ύλη, με κρίσιμες εφαρμογές σε ημιαγωγούς, Τεχνητή Νοημοσύνη, δορυφόρους, ραντάρ και αμυντικά συστήματα. Η περίπτωση της METLEN αναδεικνύει έτσι μία ευρύτερη ευρωπαϊκή πρόκληση: Η Ευρώπη διαθέτει τη δυνατότητα ανταγωνιστικής παραγωγής κρίσιμων πρώτων υλών, αλλά χρειάζεται να δημιουργήσει τις συνθήκες, μέσω σταθερής ζήτησης, χρηματοδότησης και μακροπρόθεσμων εμπορικών δεσμεύσεων, ώστε αυτή η παραγωγή να μεταφραστεί σε πραγματική στρατηγική αυτονομία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ