Η Ευρώπη ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με έναν ιδιαίτερα δύσκολο χειμώνα, εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση είτε στη Μέση Ανατολή είτε στο μέτωπο της Ουκρανίας, προειδοποίησε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Ο κίνδυνος ενός ιδιαίτερα δύσκολου χειμώνα για την Ευρώπη επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις εξακολουθούν να ασκούν ισχυρές πιέσεις στις ενεργειακές αγορές. Την προειδοποίηση αυτή απηύθυνε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της METLEN, Ευάγγελος Μυτιληναίος, σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV και στην εκπομπή «The Pulse» με τη Francine Lacqua.

Ο κ. Μυτιληναίος εκτίμησε ότι η Ευρώπη ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με έναν ιδιαίτερα δύσκολο χειμώνα, εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση είτε στη Μέση Ανατολή είτε στο μέτωπο της Ουκρανίας. Όπως επισήμανε, η κατάσταση στην αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) γίνεται ολοένα και πιο κρίσιμη, παραπέμποντας στις συνθήκες που επικρατούσαν στα τέλη του 2022 και στις αρχές του 2023, ενώ οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη έχουν ήδη κινηθεί έντονα ανοδικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αγορά γαλλίου, υπογραμμίζοντας ότι το βασικό στρατηγικό πλεονέκτημα της METLEN βρίσκεται στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος παραγωγής. Σύμφωνα με τον ίδιο, το στοιχείο αυτό επιτρέπει στην εταιρεία να διατηρεί ισχυρή θέση έναντι της Κίνας, ακόμη και στην περίπτωση που το Πεκίνο επιστρέψει δυναμικά στη διεθνή αγορά γαλλίου.

Η παγκόσμια αγορά γαλλίου ανέρχεται περίπου στους 1.000 τόνους ετησίως, με την Κίνα να ελέγχει σχεδόν το σύνολο της παραγωγής. Μετά τους περιορισμούς που επέβαλε το Πεκίνο το 2023, σημαντικές ποσότητες του μετάλλου αποσύρθηκαν από τη διεθνή αγορά, εξέλιξη που συνέβαλε σε σημαντική άνοδο των τιμών.

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της METLEN στάθηκε παράλληλα στη διαφορετική προσέγγιση Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης όσον αφορά τη στήριξη επενδύσεων σε κρίσιμες πρώτες ύλες. Όπως ανέφερε, οι ΗΠΑ εμφανίζονται περισσότερο πρόθυμες να υποστηρίξουν τέτοιου είδους επενδύσεις, ενώ το ευρωπαϊκό πλαίσιο παραμένει πιο σύνθετο.

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Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμπεριλάβει το γάλλιο στον κατάλογο των 34 κρίσιμων πρώτων υλών, αναγνωρίζοντας τη στρατηγική σημασία του για τομείς όπως οι ημιαγωγοί, η άμυνα και η ενεργειακή μετάβαση.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μυτιληναίος υπογράμμισε την ανάγκη για πιο ουσιαστικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγικής βάσης και τον περιορισμό της εξάρτησης από τρίτες χώρες για στρατηγικής σημασίας πρώτες ύλες.