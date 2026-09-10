Το έργο συνδυάζει παραγωγή και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, ενισχύοντας την ευελιξία του ηλεκτρικού συστήματος και την ενσωμάτωση περισσότερων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Σε συμφωνία με την Copec S.A. για την πώληση του υβριδικού ενεργειακού έργου Tamarico II, στην περιοχή Atacama της Χιλής, προχώρησε η Metlen.

Η συναλλαγή πραγματοποιείται μέσω της θυγατρικής Copec Flux S.p.A. και εντάσσεται στη στρατηγική Asset Rotation που εφαρμόζει η εταιρεία στα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Το Tamarico II συνδυάζει φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 165 MW με σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS) χωρητικότητας 725 MWh, με δυνατότητα επέκτασης στις 925 MWh. Το έργο συνδυάζει παραγωγή και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, ενισχύοντας την ευελιξία του ηλεκτρικού συστήματος και την ενσωμάτωση περισσότερων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Ενισχύεται η παρουσία της Metlen στη Λατινική Αμερική

Η συμφωνία ενισχύει την παρουσία της Metlen στη Λατινική Αμερική και την τριετή συνεργασία της με τον όμιλο Copec, δημιουργώντας παράλληλα προϋποθέσεις για τη διεύρυνση της συνεργασίας των δύο πλευρών σε νέες επενδύσεις ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας στη Χιλή.

Ο Chief Executive Director της M RESET, Νίκος Παπαπέτρου, χαρακτήρισε το Tamarico II χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η Metlen αξιοποιεί τη διεθνή τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία της στη Χιλή για την ανάπτυξη ώριμων και ανταγωνιστικών ενεργειακών υποδομών. Παράλληλα, υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία που έχει η αγορά της Χιλής για την εταιρεία.

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Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Copec, Arturo Natho, σημείωσε ότι η συμφωνία αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη στρατηγική της εταιρείας για την ενίσχυση του ιδιόκτητου χαρτοφυλακίου της σε ανανεώσιμη παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το χαρτοφυλάκιο ηλιακής παραγωγής της Copec αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 550 MWp ιδιόκτητης ισχύος, συμπεριλαμβανομένων φωτοβολταϊκών πάρκων μεγάλης κλίμακας και μονάδων κατανεμημένης παραγωγής.

Για τη Metlen, η πώληση του Tamarico II επιβεβαιώνει παράλληλα την εφαρμογή του μοντέλου Asset Rotation, μέσω του οποίου αναπτύσσει, κατασκευάζει και λειτουργεί έργα ανανεώσιμης ενέργειας και στη συνέχεια κεφαλαιοποιεί την αξία τους.