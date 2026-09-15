«Δεν είμαι αντίθετος στην επανίδρυση του Σώματος Ελεγκτών Υπηρεσιών Υγείας» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι η κατάργηση δεν έγινε υπό

«Μια οικογένεια έχασε το παιδί της και στο συγκεκριμένο γεγονός ναι, υπάρχει και κρατική ευθύνη», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, μιλώντας στο Mega. «Εγώ δεν αφίσταμαι ποτέ των ευθυνών του κράτους και των δικών μου ενδεχομένως, υπό την έννοια ότι δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε αυτούς τους συγκεκριμένους απατεώνες ή ενδεχομένως και άλλους. Φυσικά θέλαμε να τους έχουμε εντοπίσει. Για ποιο λόγο να μη θέλουμε; Θέλαμε να εντοπίσουμε και θέλουμε να εντοπίζουμε τους απατεώνες. Το σύστημα δεν τα κατάφερε. Εκεί πήγε Ιατρικός Σύλλογος που έχει την ελεγκτική αρμοδιότητα τρεις φορές και δεν κατάφερε να τους πιάσει. Την ιδέα ότι θέλουν να συγκαλύψουν οι γιατροί δεν τη δέχομαι σε καμία περίπτωση και πάρα πολλά πρόστιμα μπαίνουν και άδειες αφαιρούνται και πειθαρχικά γίνονται και τα πάντα γίνονται. Αυτό δεν ισχύει», δήλωσε και πρόσθεσε: «Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη γιατρός απ’ ό,τι κατάλαβα όταν έβλεπε στην κάμερα τους ελεγκτές που ερχόντουσαν για έλεγχο, έβγαζε το μηχάνημα στο μπαλκόνι, κατέβαζε τις κουρτίνες και έλεγε εγώ παιδιά δεν έχω τίποτα. Κάτι λέμε στο διαδίκτυο να περνάει η ώρα για να μπει κανένας πελάτης και φεύγανε οι γιατροί, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά να πω επειδή πάρα πολλοί την πέφτουν τώρα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών γιατί δεν τους έπιασε. Δηλαδή να πάει η εφορία σε ένα μαγαζί και δεν βρει ότι φοροδιαφεύγει. Κυνηγάμε την εφορία γιατί δεν το βρήκε; Απατεώνες πάντα υπάρχουν. Αυτό που συνέβαινε στα αλήθεια είναι όταν φτάνουν οι ελεγκτές του ΙΣΑ στο εξωτερικό ιατρείο ενός γιατρού. Πλέον όλοι έχουν κάμερες στην είσοδο. Με την κάμερα τον βλέπεις. Χτυπάς το κουδούνι. Λέει ποιος είναι; Έλεγχος από τον ΙΣΑ. Περιμένετε ένα λεπτό. Έβγαζε το μηχάνημα με τα ροδάκια, το έβγαζε έξω, κλείδωνε την πόρτα. Μιλάμε για κανονικούς απατεώνες».

«Δεν θα ήμουν αντίθετος στην επανίδρυση του Σώματος Ελεγκτών Υπηρεσιών Υγείας»

«Ο έλεγχος των γιατρών του ΙΣΑ δεν έχει και τόσο μεγάλη δικαστική αρμοδιότητα. Είναι ένας έλεγχος ιατρικός. Δεν είναι οι άνθρωποι εκπαιδευμένοι ελεγκτές. Άνθρωποι που έχουν αφήσει τη δουλειά τους, που έχουν φύγει από την εφημερία. Άλλοι γιατροί είναι. Ο σοβαρότερος ελεγκτικός μηχανισμός είναι η Ενιαία Αρχή Διαφάνειας. Εάν είχε γίνει καταγγελία στην Ενιαία Αρχή Διαφάνειας, αυτή έχει πραγματικά πιο ισχυρές ελεγκτικές αρμοδιότητες. Δεν είναι για το μαύρο χρήμα, είναι για όλα. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει απορροφήσει το παλιό ΣΕΥΠ, το παλιό Σώμα Επιθεωρητών Υγείας. Έχει και αυτές τις αρμοδιότητες. Εγώ δεν ήμουν ο υπουργός Υγείας όταν καταργήθηκε. Αυτό καταργήθηκε το 2019. Δεν ήμουν εγώ ο υπουργός Υγείας τότε. Λοιπόν, όλες οι πολιτικές κρίνονται στην πράξη. Πάντως υπάρχει Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Υγείας, όπως υπήρχε ενταγμένο μέσα στην Ενιαία Αρχή Διαφάνειας. Επειδή δεν μ’ αρέσει να κρύβομαι, δεν θα ήμουν αντίθετος στην επανίδρυση του Σώματος Ελεγκτών Υπηρεσιών Υγείας. Το θεωρώ πιο εστιασμένο στην υγεία και η υγεία είναι πιο σύνθετο πράγμα από τα γενικά που ερευνάει η Ενιαία Αρχή Διαφάνειας», συνέχισε.

Για τις μομφές από Πολάκη για επίσκεψή του σε κλινική

Για τον ιατρικό τουρισμό αλλά και για μία κλινική που επισκέφθηκε και δέχθηκε μομφές, ο υπ. Υγείας υπογράμμισε: «Ευχαριστώ που με ρωτάτε γιατί από χθες τόσο ο Παύλος Πολάκης και διάφορα παρακμιακά site παίζουν το βίντεο μου την επίσκεψή μου στην κλινική αυτή. Δεν έχει καμία σχέση αυτή η κλινική με αυτό το ιατρείο. Μην κάψουμε μαζί τα καθαρά και τα χλωρά. Είναι μια κανονική κλινική. Έχει μέσα και one day clinic αδειοδοτημένο. Είναι με πάνω από 20 γιατρούς μέσα, με όλες τις προβλεπόμενες άδειες, με την υποστήριξη την επίσημη του κράτους των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με μια επένδυση που ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Τι σχέση έχει αυτό το πράγμα που πήγα εγώ και αυτή η κλινική για το longevity και την ευεξία κτλ. με το ιατρείο αυτό στο Κολωνάκι. Το longevity, αυτό που λέμε μακροβιότητα στα ελληνικά, είναι μια μεγάλη πλευρά της σύγχρονης ιατρικής με τρομερή ανάπτυξη παγκοσμίως. Άντε εξήγησέ το τώρα στον Πολάκη».

Και συνέχισε: «Η κλινική αυτή η συγκεκριμένη είναι ελεγμένη και πάρα πολύ σοβαρή, με πολύ σοβαρούς γιατρούς και πάρα πολύ σοβαρούς ανθρώπους. Ένα κεφάλαιο είναι εάν θέλουμε η Ελλάδα να μείνει έξω από το longevity, να πεις «στην Ελλάδα απαγορεύονται όλες τις κλινικές ευεξίας». Αυτό περίπου που λέει ο Πολάκης κι ο Παπανικολάου. Άμα το πεις αυτό, τότε στην ουσία λες ότι όσοι στην Ελλάδα θέλουν να κάνουν αυτό το πράγμα πρέπει να πάνε στην Τουρκία. Γιατί στην Τουρκία γίνεται ο χαμός με αυτές τις κλινικές που ξέρετε ή να πάνε σε άλλες χώρες της Ευρώπης και η Ελλάδα να μείνει απ’ έξω και να κοιτάει. Εάν κάποιος αυτό έχει να το προτείνει, να το προτείνει. Εγώ δεν το υποστηρίζω. Και αυτό είναι αυτό το οποίο πρέπει να προσπαθούμε να φροντίζουμε και να ελέγχουμε. Και γι’ αυτό υπάρχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Εκεί πήγε ο Γεωργιάδης διότι τον κάλεσαν από την πρεσβεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων που στηρίζουν αυτή την επένδυση. Η επένδυση είναι πάρα πολύ μεγάλη και ο υπουργός Υγείας Γεωργιάδης δε θέλει καθόλου η Ελλάδα να μείνει απ’ έξω από αυτή τη μεγάλη πλευρά της ιατρικής».

«Δεν ήμουν υπουργός, δεν συμμετείχα καν στο συνέδριο»

Για το συνέδριο στο οποίο συμμετείχε η κατηγορούμενη ολιστική ιατρός της υπόθεσης Μαζωνάκη: «Δεν ήμουν υπ. Υγείας τότε. Γιατί με έβαλαν και σε πρωτοσέλιδο. Εγώ δεν ήμουν ούτε στο συνέδριο, ούτε ήμουν υπουργός Υγείας όταν έγινε το συνέδριο. Αλλά κατηγορούσαν πάρα πολύ τους δύο υπουργούς που ήταν παρόντες, τον Κικίλια και τον Πλεύρη και τον Πατούλη. Το συνέδριο αυτό οργανώθηκε από τον κύριο Τούντα, καθηγητή πανεπιστημίου και πρώην πρόεδρο του ΕΟΦ, επί Γιώργου Παπανδρέου. Δεν είναι του δικού μου πολιτικού χώρου. Αυτός ήταν ο επικεφαλής του συνεδρίου. Είχε επιστημονική επιτροπή, είχε χορηγούς το συνέδριο αυτό τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα, το ΣΦΕΕ, την ΠΕΦ, τα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία και η επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου έκανε τους προσκεκλημένους. Και μέσα στους προσκεκλημένους θα βάλει και τη συγκεκριμένη κυρία. Ο Πλεύρης φταίει και ο Πατούλης;».

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»Πρώτα απ’ όλα δεν το άκουσε γιατί αυτό το συνέδριο ήταν διαδικτυακό. Ο χαιρετισμός Πατούλη και Πλεύρη είναι διαδικτυακά προμαγνητοσκοπημένα τρία λεπτά. Πράγματι, η επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου που είχε την ευθύνη, αυτό που λέτε θα έπρεπε να το δει. Εδώ υπάρχει και πιο σοβαρό πράγμα. Η εταιρεία που έχει πουλήσει το μηχάνημα – αυτό ερευνώ τώρα – βάζει στην ιστοσελίδα ότι αυτή που κάνει τη χρήση του μηχανήματος στην Ελλάδα είναι η συγκεκριμένη κυρία».

«Όταν ακούτε κβαντική ιατρική είναι απάτη, φύγετε μακριά»

Δεν το ήξερα ότι δεν είχε ειδικότητα η κυρία αυτή. Το έμαθα μετά. Ένας γιατρός χωρίς ειδικότητα μπορεί να έχει ιατρείο πράγματι, αρκεί να λέει ότι είναι γιατρός χωρίς ειδικότητα και μπορεί να γράφει συνταγές. Τίποτα άλλο. Έγραφε γυναικολόγος ψευδές. Δεν ήταν γυναικολόγος και έλεγε κβαντικής ιατρικής. Να ξεκαθαρίσουμε κάποια βασικά πράγματα. Το είχε γράψει και η κυρία Καρυστιανού αυτό το κβαντικής ιατρικής. Δεν υπάρχει κβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει ως έννοια αυτό το πράγμα καθόλου. Άμα ακούτε κβαντική ιατρική να πάτε. Δεν υπάρχει. Δηλαδή αναγνωρισμένη από την επιστήμη κβαντική ιατρική, δεν υπάρχει. Επειδή μου λένε κάτι συριζαίοι, ο Πολάκης κτλ. για τα νανογιλέκα που έλεγα εγώ. Δε θυμάμαι να είχε διαμαρτυρηθεί αυτός ο Παύλος όταν έκανε υπουργό εκείνη που θεράπευε με τα χέρια την αύρα. Η κυρία Καρυστιανού είναι και γιατρός παιδίατρος. Η άδεια της είναι παιδίατρου. Η άδεια δεν είναι άδεια κβαντικής ιατρικής».

Αν το υπουργείο Υγείας, ο υπουργός Υγείας ή ο Ιατρικός Σύλλογος δεν πάει να τα κλείσει αυτά ο κόσμος πώς θα προστατευτεί;

«Άμα έχει π.χ. η κυρία Καρυστιανού μία άδεια παιδίατρου και μπει ο έλεγχος του ΙΣΑ μέσα κι εκείνη γράφει κανονικά συνταγές παιδιατρικές στα παιδιά και έχει διαφημίσει ότι «εγώ έχω κάνει και ένα σεμινάριο κβαντικής ιατρικής». Αυτό δεν είναι παράνομο, αυτό είναι νόμιμο. Η κυρία Γάκα, όπως αποδείχθηκε, εκτός από το ότι έκανε αυτή τη συγκλονιστική απάτη να κάνει και επικίνδυνο πράγμα να κάνει σε ένα απλό ιατρείο τη χρήση ενός μηχανήματος που είναι σχεδιασμένο για νοσοκομειακή χρήση. Το βασικό πρόβλημα εδώ είναι ότι αυτό το μηχάνημα και αυτή η τεχνική, η πλασμαφαίρεση, πρέπει να γίνεται σε νοσοκομειακό περιβάλλον. Για ποιο λόγο πρέπει να γίνεται νοσοκομειακό περιβάλλον; Γιατί αν συμβεί κάποια επιπλοκή, μία από τις συχνές επιπλοκές είναι η ανακοπή, να μπορεί να έχει μια ομάδα γιατρών, μονάδα εντατικής θεραπείας και λοιπά για να σας ξαναβάλουν μπρος. Αυτοί όχι μόνο δεν είχαν πάει σε ένα νοσοκομειακό περιβάλλον. Θα μπορούσε παραδείγματος χάριν η κυρία Γάκα με τον σύζυγό της να κάνει μια συμφωνία με μια ιδιωτική κλινική, να έχουν βάλει το μηχάνημα αυτό σε μια ιδιωτική κλινική, να το έχουν αδειοδοτήσει κανονικά στην ιδιωτική κλινική και να δουλεύει. Δεν έκαναν αυτό. Φυσικά δεν μπορούσε η ίδια να το χειρίζεται γιατί η ίδια δεν έχει ειδικότητα. Εγώ ως υπουργός Υγείας λέω να μην πιστεύετε όλα αυτά τα εναλλακτικά. Άμα ακούτε κβαντικά και τέτοια να φεύγετε μακριά. Θα φτιάξω, θα παρουσιάσω το επόμενο 24ωρο και ειδικό app όταν μπαίνεις σε ένα ιατρείο να σκανάρεις και να βλέπεις ακριβώς τι άδεια έχει το ιατρείο και να μη σε πιάνουν κορόιδο. Αλλά άμα ακούτε τέτοια παιδιά δεν πάτε», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

Για τις θεραπείες με βλαστοκύτταρα

Για τις θεραπείες με βλαστοκύτταρα: «Αυτά υπάρχουν στην Ελλάδα τουλάχιστον από το 2005 που γεννήθηκε ο πρώτος μου γιος. Γιατί στον πρώτο μου γιο είχα πάρει βλαστοκύτταρα και είχα βάλει σε ιδιωτική κλινική εγώ για τον εαυτό μου. Άρα λοιπόν γιατί το έχω πληρώσει από το 2005 που ήμουν απλός πολίτης, είμαστε στο 2026, δεν είναι κάτι καινούριο. Όλα αυτά ελέγχονται. Όπως και τα μπότοξ που γίνονται στα κομμωτήρια που είπε χθες ο κύριος Θεμιστοκλέους δεν είναι κάτι καινούργιο, αλλά δεν γίνεται και κάτι γι’ αυτό. Έχουμε κάνει στο υπουργείο Υγείας για τα μπότοξ και ποιοι γιατροί μπορούν να κάνουν και ποιοι όχι, 70 συζητήσεις. Το υπουργείο Υγείας δεν έχει ελεγκτικό μηχανισμό. Εγώ δεν έχω ελεγκτικό μηχανισμό. Εγώ φτιάχνω το πλαίσιο. Ο ελεγκτικός μηχανισμός είναι στα πρωτοβάθμια ή στους ιατρικούς συλλόγους ή αν θέλετε για ποινικές καταγγελίες στην Ενιαία Αρχή Διαφάνειας»

Γιατί ζήτησε «συγγνώμη» από την οικ. Μαζωνάκη;

«Εκπροσωπώ το κράτος. Δεν είμαι εκπροσωπώ τον εαυτό μου. Πιστεύω ότι ίσως θα έπρεπε να έχουμε κάνει περισσότερες καμπάνιες ενημερωτικές για να εξηγούμε στον κόσμο ότι όταν ακούτε πολλά εναλλακτικά και πολλά τέτοια να «κουμπωθούν» και λίγο. Πρώτα απ’ όλα οι διαφημίσεις απαγορεύονται ήδη από το νόμο. Οι ιατρικές διαφημίσεις απαγορεύονται δια ροπάλου και μ’ αφαίρεση αδείας και με μεγάλα χρηματικά πρόστιμα. Ισχύει ο νόμος αυτός ήδη. Τι λέει όμως ο νόμος; Έχει ένα τελευταίο άρθρο που λέει: “Επιτρέπεται η ενημέρωση του κοινού για επιστημονικά θέματα”. Κάτω λοιπόν από την ενημέρωση του κοινού για επιστημονικά θέματα γίνεται συγκεκαλυμμένη διαφήμιση. Η κυρία Γάκα ας πούμε, τι έκανε; Έλεγε: “Υπάρχει μια καινούργια τεχνική πλάσμα αφαίρεσης. Δείτε το μηχάνημα που κάνει την καινούργια τεχνική πλάσμα αφαίρεσης”. Δεν έχει καταργηθεί το ΣΕΥΠ αλλά έχει ενσωματωθεί στην Ενιαία Αρχή Διαφάνειας. Κάνουν ελέγχους. Ποιος είπε ότι δεν κάνουν; Και στα φαρμακεία κάναμε έλεγχο την Αρχή κάνουμε. Το αν θα έπρεπε να είναι έξω από αυτό ή όχι είναι άλλη συζήτηση», πρόσθεσε.

«Αυτό που θεωρώ πιο τραγικό απ’ όλα είναι που δεν κάλεσαν αυτοί οι απατεώνες αμέσως το ΕΚΑΒ»

Για τις αισθητικές παρεμβάσεις στις οποίες έχει υποβληθεί, οι οποίες έγιναν σε ιδιωτικά ιατρεία ο ίδιος ο κ. Γεωργιάδης απάντησε: «Γιατί να μην τα εμπιστευτώ τα ιδιωτικά ιατρεία, τι έχουν; Πήγα σε έναν πολύ καλό γιατρό και μου έκανε μπότοξ. Πάρα πολύ καλό, αδειοδοτημένο, σοβαρό. Πλαστικό-δερματολόγο. Πιστεύω ότι είμαστε ένας λαός της υπερβολής. Σου μιλάω ειλικρινά. Είμαστε ένας λαός της υπερβολής. Είμαστε να πάμε από το ένα άκρο στο άλλο».

Και προσέθεσε: «Επαναλαμβάνω: Δύο απατεώνες δυστυχώς κατάφεραν να κοροϊδέψουν αρκετό κόσμο και προφανώς έχουν κάποια εμπλοκή, σε ποιο βαθμό θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Δεν θέλω εγώ να βγάλω ετυμηγορία. Δεν είναι δική μου δουλειά. Από όλα όσα έχω ακούσει, αυτό που θεωρώ πιο τραγικό είναι ότι δεν κάλεσαν αμέσως το ΕΚΑΒ. Αυτό το θεωρώ αδιανόητο που έκαναν. Αδιανόητο. Δηλαδή έχει πάθει ένας άνθρωπος ανακοπή και αντί να πάρουμε τηλέφωνο το 166 να κάνουν άλλα πράγματα. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Και ιδιωτικά ιατρεία θα έχουμε και κλινικές ευεξίας θα έχουμε στην Ελλάδα που έχουν πλέον σε όλο τον κόσμο και πλαίσιο πρέπει να φτιάχνουμε να γίνονται με ασφάλεια. Δε θα γίνουμε όλοι Πολάκηδες στην Ελλάδα. Κατηγορούν τον Πλεύρη που είχε πει ως υπουργός Υγείας να έχουμε μονάδες αιμοκάθαρσης σε ξενοδοχεία. Μονάδα αιμοκάθαρσης μπορεί να φτιάξεις και θα ήταν ευχής έργο να φτιαχτεί στα πολύ μεγάλα ξενοδοχεία. Ο ιατρικός τουρισμός ο οποίος αναπτύσσεται σε όλο τον κόσμο με ραγδαία ταχύτητα, ένα κεφάλαιο ότι είναι και αυτό, βεβαίως, αν γίνει με τις προϋποθέσεις μιας ιδιωτικής μονάδας αιμοκάθαρσης, όχι με λιγότερες προϋποθέσεις. Η αιμοκάθαρση γίνεται σε ιδιωτικές κλινικές αιμοκάθαρσης. Δεν έχουμε πρόβλημα».

«Υπάρχουν αρκετές γκρίζες ζώνες – Θέλουμε να διευκρινίσουμε το πλαίσιο»

Μπορεί να γίνει μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου η ιατρική πράξη; «Δε μιλάμε για δωμάτιο ξενοδοχείου. Αυτό που είχε πει ο Πλεύρης και τον σκίζουν κακώς είναι άλλο πράγμα. Είναι ολόκληρη δομή. Δεν είναι έτσι. Το κάνουν σε άλλες χώρες. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό; Γιατί υπάρχει μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που θέλουν να ταξιδέψουν, που είναι νεφροπαθείς και που θα κρίνει την απόφαση του ότι θα πάνε στην Ισπανία, στην Ελλάδα, στην Ιταλία, το αν το ξενοδοχείο θα πάνε για αυτή τη μονάδα», διευκρίνισε ο κ. Γεωργιάδης.

Μπορεί να γίνει και πλασμαφαίρεση;

«Όχι βέβαια. Η πλάσμα αφαίρεση θέλει ΜΕΘ να έχει κοντά. Η πλασμαφαίρεση είναι πολύ σοβαρή πράξη. Δεν έχει καμία σχέση. Η πλασμαφαίρεση θέλει νοσοκομειακό περιβάλλον. Δεν γίνεται σε απλή κλινική. Θα κάνουμε την επιτροπή, θα κάνουμε την επιτροπή, θα δούμε τι προτάσεις θα μαζευτούν. Αφού μας καταθέσουν οι ειδικοί τις προτάσεις τους, θα τις καταθέσουμε και στο ΚΕΣΥ για να πάρουμε τη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας και μετά θα κάνουμε ένα πλαίσιο. Να πω κάτι για να μη φοβάται ο κόσμος. Πλαίσιο έχουμε σήμερα. Απλώς είναι διάσπαρτο. Αυτό που θέλουμε να το κάνουμε σε ένα ενιαίο σώμα. Ένα ενιαίο σώμα για να γίνει σαφές για όλους τι μπορείς και τι δεν μπορείς να κάνεις. Το οποίο πραγματικά έχει αρκετές γκρίζες ζώνες», σημείωσε κλείνοντας.

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