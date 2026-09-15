Η ανάρτηση της ερμηνεύτριας που προκάλεσε αντιδράσεις.

Με μια αιχμηρή ανάρτηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη τοποθετήθηκε δημόσια η Αφροδίτη Μάνου, λίγες ώρες μετά το τελευταίο «αντίο» στον τραγουδιστή. Η ερμηνεύτρια σχολίασε το λαϊκό προσκύνημα στη σορό του, εκφράζοντας μια διαφορετική άποψη για τις εικόνες που εκτυλίχθηκαν στη Νίκαια.

Η Αφροδίτη Μάνου, μάλιστα, ξεκαθάρισε στην αρχή της ανάρτησής της πως δεν είχε γνωρίσει προσωπικά τον Γιώργο Μαζωνάκη και πως δεν γνώριζε τη δουλειά του. Στη συνέχεια, ωστόσο, αναφέρθηκε με ιδιαίτερα χαρακτηριστικό τρόπο στο λαϊκό προσκύνημα, κάνοντας λόγο για «το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών».

Διαβάστε περισσότερα στο star.gr