Ο Θάνος Πλεύρης είπε ότι τηλεφώνησε στον γιατρό μετά του θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά δεν κατάφερε να επικοινωνήσει μαζί του.

Στην αποκάλυψη ότι είχε επισκεφθεί το ιατρείο του γιατρού, ο οποίος κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, προχώρησε σε συνέντευξη του στο Action24 ο Θάνος Πλεύρης.

«Γνώριζα τον γιατρό που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, λόγω της περιπέτειας με τη δική μου υγεία», είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, εξηγώντας πως τον είχε γνωρίσει ως παθολόγο-αιματολόγο.

Η επαφή τους έγινε την περίοδο που ο υπουργός αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα. Τότε ο κ. Πλεύρης είχε απευθυνθεί, όπως είπε, σε σειρά γιατρών, μεταξύ των οποίων ήταν και αυτός.

Ο γιατρός, όπως ανέφερε ο Θάνος Πλεύρης, δεν του είχε συστήσει κάποια θεραπεία, αλλά είχε κάνει παρατηρήσεις για τη διατροφή του, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των αιματολογικών του εξετάσεων.

Μετά την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι επιχείρησε μάλιστα να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με τον γιατρό, προκειμένου να μάθει τι είχε συμβεί, αλλά «δεν ήθελε να μιλήσει» και τελικά δεν υπήρξε επικοινωνία μεταξύ τους».

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Τι είπε για την έρευνα και το συνέδριο

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην έρευνα για την υπόθεση, υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν πραγματοποιήθηκαν οι απαιτούμενοι έλεγχοι. Παράλληλα, σχολίασε την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου ως προς τον ενδεχόμενο δόλο.

«Προφανώς θα λογοδοτήσουν και με τα μηχανήματα που είχαν, άλλωστε έχει αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο σε ενδεχόμενο δόλο», είπε, επισημαίνοντας ότι η έρευνα πρέπει να επικεντρωθεί στις πραγματικές συνθήκες του περιστατικού και στους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν.

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Ο Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε ακόμη στη συμμετοχή του σε συνέδριο στο οποίο είχε λάβει μέρος και η έτερη κατηγορούμενη γιατρός και σύζυγός του: «Δεν ευσταθεί η εικόνα που πήγε να δοθεί ότι ήμασταν παρόντες σε μια ομιλία. Ήταν υβριδικό το συνέδριο. Κάναμε τις τοποθετήσεις μας και μετά μίλησαν 15 καθηγητές από το ΕΚΠΑ και περίπου 20 γιατροί από το εξωτερικό». Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν τη γνώριζε.

Κλείνοντας, ο κ. Πλεύρης τόνισε ότι το ζητούμενο είναι να εξακριβωθεί εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ποιοι φέρουν ευθύνη, χωρίς να μεταφέρεται η συζήτηση στις προσωπικές ή τηλεφωνικές σχέσεις των εμπλεκομένων.

«Τα λέω αυτά γιατί πρέπει να πάμε σε μια πραγματικότητα. Να λογοδοτήσουμε αν κάναμε ή δεν κάναμε σωστούς ελέγχους ή όχι, αλλά όχι αν μιλάμε κοινωνικά ή αν μιλήσαμε στο τηλέφωνο», σημείωσε.

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