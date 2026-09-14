Συγκινεί το «αντίο» του Good Job Nicky στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών και η έρευνα για την υπόθεση του θανάτου του βρίσκεται υπό πλήρη εξέλιξη.

Σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και θλίψης πραγματοποιήθηκε η εξόδιος ακολουθία του εκλιπόντος ερμηνευτή με χιλιάδες κόσμο να συγκεντρώνεται έξω από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια.

Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, καλλιτέχνες και θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη, τον τίμησαν με την παρουσία τους την ώρα που η φωνή του ερμηνευτή ακουγόταν στην γειτονιά.

Ο Good Job Nicky ήταν ανάμεσα στους καλλιτέχνες που είχε συνεργαστεί στη σκηνή του Voice με τον Γιώργο Μαζωνάκη, δημιουργώντας ένα μοναδικό ντουέτο και ο ίδιος θέλησε να τον αποχαιρετήσει με ένα σύντομο απόσπασμα από εκείνη τη βραδιά.

«Για πάντα», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα, με την πρώτη φωτογραφία να απεικονίζει τα ενωμένα τους χέρια στη σκηνή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.instagram.com/p/DdRqu6WCKJl/?hl=el&img_index=2}

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο φετινό διαγωνισμός τραγουδιού του «The Voice» στο οποίο συμμετείχε ως κριτής ο Γιώργος Μαζωνάκης, αναμενόταν να ξεκινήσει αυτή την εβδομάδα γυρίσματα με στόχο την προβολή των επεισοδίων να αρχίσει τον Οκτώβριο.

Το πρώτο επεισόδιο θα είναι αφιερωμένο στον ερμηνευτή με γνωστούς καλλιτέχνες να τραγουδούν στη μνήμη του.