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Την τελευταία εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν από την Τροχαία 21.000 έλεγχοι.

Για 61η εβδομάδα συνεχίζονται οι έλεγχοι της Τροχαίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δικύκλων, καθώς και των χρηστών ηλεκτρικών πατινιών.

Ειδικότερα, το διάστημα από 7 Σεπτεμβρίου έως 13 Σεπτεμβρίου 2026 πραγματοποιήθηκαν 21.481 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 2.193 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες 29 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 200 παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 1.274 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους 29 διανομείς), 169 επιβάτες δίκυκλων, 871 οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών, καθώς και 42 οδηγούς οχημάτων ATV.

Οι παραβάσεις ανά περιφέρεια

920 στην Αττική,

446 στο Νότιο Αιγαίο,

317 στα Ιόνια Νησιά,

164 στην Δυτική Ελλάδα,

129 στην Κρήτη,

102 στη Θεσσαλία,

76 στην Κεντρική Μακεδονία,

61 στη Θεσσαλονίκη,

53 στην Πελοπόννησο,

33 στη Στερεά Ελλάδα,

29 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

29 στο Βόρειο Αιγαίο,

23 στην Ήπειρο και

11 στη Δυτική Μακεδονία.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων

350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό ηλεκτρικών πατινιών.

Υπενθυμίζεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.

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Η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.